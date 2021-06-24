Менеджер: Певица МакSим по-прежнему находится в коме

Пиар-менеджер российской певицы и автора песен МакSим Яна Богушевская сообщила последние подробности о состоянии певицы.

Напомним: МакSим была госпитализирована с сорокапроцентным поражением легких, а 19 июня артистку подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную, медикаментозную кому.

Как уточнила тогда Богушевская, это было сделано в связи с низким насыщением крови певицы кислородом. По словам менеджера, в таком состоянии МакSим предстоит провести несколько дней.

"МакSим по-прежнему в медикаментозном сне, каких-то значительных изменений пока не было", - сообщила Яна в комментарии Газете.Ru. Заверяя, что специалисты "устраняют поражение легких и повышают сатурацию".

"Тест на коронавирус уже не делают, но все тесты до этого были отрицательные", - добавила представитель.

Настоящее имя МакSим - Марина Амбросимова. Дебютный альбом "Трудный зраст" выпустила в 2006-м. Озвучила принцессу Жизель в русской локализации комедии "Зачарованная".