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Певицу МакSим ввели в искусственную кому 14:35

Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим

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    19.06.2021, 15:45
Текст:   Олег Усков

Представитель российской певицы и автора песен МакSим, госпитализированной с сорокапроцентным поражением легких и сегодня введенной в искусственную, медикаментозную кому, сообщила обстоятельства инцидента.

По словам собеседницы РИА Новости, тесты певицы на COVID отрицательные: у артистки диагностировали "пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией".

"То есть насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались", - уточнила представитель. Поясняя, что именно поэтому специалистами было принято решение ввести артистку в кому. В которой МакSим, как предполагается, пробудет теперь несколько дней.

При этом врач "дает достаточно позитивный прогноз", а кома - вынужденная мера для того, "чтобы не возникло кислородного голодания".

"Поэтому сейчас все силы идут на то, чтобы прочистить легкие, соответственно, постепенно будут выводить из комы и смотреть, как она реагирует на лечение", - подытожила представитель.

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