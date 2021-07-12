СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим начался сепсис

Лежащей в коме на ЭКМО российской певице МакSим стало хуже. Как передает, ссылаясь на источник, KP.RU, у артистки начался сепсис. По словам близких певицы, врачи сражаются за жизнь женщины, в лёгких которой "сильнейший гнойно-воспалительный процесс".

Напомним, 38-летняя МакSим была госпитализирована в середине прошлого месяца с подозрением на COVID. Коронавирус тесты не показали, тогда как поражение легких певицы, согласно КТ, достигло 75%.

МакSим ввели в искусственную кому (медикаментозный сон) и подключили к аппарату ИВЛ. А когда он перестал справляться - к ЭКМО, который применяется в случаях острой дыхательной недостаточности.

На минувших выходных появилась информация, что артистке стало лучше и врачи попробовали вывести женщину из комы, но затем состояние Марины (настоящее имя певицы) вновь ухудшилось.

"Марина снова в критическом состоянии. Она подключена к ИВЛ и ЭКМО", - сказала изданию подруга МакSим, добавив: "Судя по всему, начался сепсис".