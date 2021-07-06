Духовник лежащей в коме певицы МакSим прокомментировал ситуацию

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука, духовник российской певицы МакSим, сообщил, что состояние артистки по-прежнему очень тяжелое. Но надежда есть.

"Пока ситуация медицински очень тягостная: кислород и кровь питает автоматически, и так далее", - отметил священнослужитель в беседе с РИА Новости. Пояснив, что "тем не менее организм живет и сопротивляется", а значит надежды - "хоть и трепетные" - но есть.

Как заверил игумен, на днях, если удастся посетить подопечную в больнице, у него появится более точная информация по состоянию дел.

При этом Лука подчеркнул, что артистка, хоть и находится в бессознательном состоянии ("это никто не опровергал"), "причастилась благодатно, с пониманием, с открытыми, понимающими и радостными глазами".

Впрочем, к сожалению, столь обнадеживающие знаки "ничто не отменяют, из тех медицинских показаний, которые остаются". С другой стороны, реакция певицы на святое причастие - "это наша духовная радость, надежда на ее помилование и воздвижение", - заключил настоятель.

Напомним, что 38-летняя МакSим уже более двух недель находится в искусственной коме - медикаментозном сне, она подключена к аппарату ИВЛ. При этом все тестs на коронавирус у женщины отрицательные.

Ранее пиарщица Марины Максимовой (настоящее имя артистки) опровергла информацию о том, что певица получает крайне дорогостоящий уход в VIP-палате элитной клиники.

Перед тем сообщалось, что у лежащей в коме МакSим заблокировали счета.