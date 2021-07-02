Налоговая заблокировала счета лежащей в коме певицы МакSим

У 38-летней российской певицы и автора песен МакSим, уже две недели лежащей в искусственной коме - медикаментозном сне, налоговая служба заблокировала банковские счета.

По данным KP.RU, произошло это еще в мае. Как уточнено, ИП Максимова Марина Сергеевна (настоящее имя артистки) не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию. По этой причине все операции и переводы и были приостановлены.

При этом издание напомнило, что в прошлом году неприятности начались у Школы искусств, которую МакSим "перезапустила после нескольких лет простоя". Там ситуация обострилась из-за неуплаты страховых взносов - в ФССП возбудили исполнительное производство. Впрочем, через пару месяцев дело закрыли "из-за невозможности найти должника", так как сведения о юридическом адресе оказались недостоверными. А дело Максимова урегулировала.

Меж тем состояние переведенной на ИВЛ певицы, по словам ее представительницы, по-прежнему расценивается как тяжелое. И, согласно последним данным, МакSим сражается не с COVID, а с двусторонней полисегментарной пневмонией. Которая, по мнению врачей, "опаснее, чем злополучный ковид", так как вызывает сильнейшую интоксикацию организма и губительно воздействует на сердечно-сосудистую систему.

Ранее представитель артистки опровергла слухи о том, что у Марины проблемы еще и с печенью.