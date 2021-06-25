СМИ: У лежащей в реанимации певицы МакSим поражено 75% легких

Состояние российской певицы МакSим, с 19 июня находящейся в искусственной, медикаментозной коме, и подключенной к ИВЛ, остается стабильно тяжелым.

Об этом сегодня RT сообщила представитель артистки Яна Богушевская, уточняя, что у исполнительницы "сатурация низкая, поражение легких обширное".

Позже появилась информация, что у МакSим поражено уже более 75% легких. По словам источника, передаёт Baza, артистку "перевели в условную группу "КТ-4", к которой относят всех больных коронавирусом с большой площадью поражения легких".

Как поясняет Богушевская, выводить из медикаментозного сна певицу будут, "как только все показатели нормализуются".