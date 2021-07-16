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Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо

Новости
    16.07.2021, 15:50
Текст:   Олег Усков

Состояние 38-летней российской певицы МакSим (Марины Абросимовой), лежащей в коме в реанимации, по-прежнему очень тяжелое. И всё, что остаётся родным и поклонникам артистки, - это "усерднее молиться".

Об этом РИА Новости рассказал духовник Марины, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука.

"Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается", - огорчил священнослужитель, заключая: "Остаётся только усерднее молиться, остаётся надеяться на чудо".

Абросимову подключили к аппарату ИВЛ уже более двух недель назад. При этом тесты на коронавирус у артистки показали отрицательный результат.

Ранее игумен сообщил, что он уже соборовал и причастил свою прихожанку.

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