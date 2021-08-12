Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату

38-летнюю российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), недавно выведенную врачами и искусственной комы - медикаментозного сна, перевели из реанимации в общую палату, где артистка продолжит восстанавливаться.

Об этом РИА Новости рассказала представительница Абросимовой, лаконично сообщив: "Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит".

МакSим, чье состояние долгое время оценивалось как тяжелое, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом ее тест на коронавирус показывал отрицательный результат.