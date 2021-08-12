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Вышедшую из комы певицу МакSим перевели из реанимации в общую палату

Новости
    12.08.2021, 15:36
Текст:   Олег Усков

38-летнюю российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), недавно выведенную врачами и искусственной комы - медикаментозного сна, перевели из реанимации в общую палату, где артистка продолжит восстанавливаться.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Об этом РИА Новости рассказала представительница Абросимовой, лаконично сообщив: "Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит".

МакSим, чье состояние долгое время оценивалось как тяжелое, была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня. При этом ее тест на коронавирус показывал отрицательный результат.

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