Певица МакSим полностью пришла в себя после искусственной комы

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, полностью пришла в себя после медикаментозной комы в которой она находилась месяц, будучи подключенной к аппарату ИВЛ.

Как сообщается на официальной странице МакSим "Вконтакте", артистка находится в больнице, общается с медицинским персоналом, смеется, шутит, ее сознание ясное.

Также отмечается, что все функции организма в порядке, провалов в памяти нет.

За здоровьем МакSим последние полтора месяца следила вся страна. В середине июня певица почувствовала недомогание, ее госпитализировали, а 19 июня ее подключили к аппарату ИВЛ.

Тест на коронавирус дал отрицательный результат, у 38-летней Марины Абросимовой была диагностирована пневмония.

Врачи приняли решение ввести артистку в искусственную кому, но состояние здоровья певицы не улучшалось, начало отказывать одно легкое. Тем не менее врачи не сдавались и смогли переломить ситуацию. Артистка пошла на поправку и 3 августа успешно вышла из искусственной комы.