СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим отказывает правое легкое

38-летней российской певице МакSим, лежащей в коме, "становится хуже". Об этом сообщает Mash - вопреки прозвучавшим вчера заверениям представителя певицы, рассказавшей, что женщине, наоборот, несколько полегчало.

По данным ресурса, у Марины (настоящее имя), находящейся на ЭКМО, "правое лёгкое перестает работать", - на это указывает рентген. Кроме того "там увеличиваются кисты и полости", уверяет источник.

Как утверждает издание, "проблемы с работой лёгких сказались и на сердце" певицы, у которой "увеличены левые отделы сердца", что "говорит о левожелудочковой недостаточности".

При этом стоит напомнить, что ранее пиар-директор МакSим призывала верить лишь той информации о состоянии здоровья своего работодателя, которая исходит лично от нее - директора.