Новости

Вышел первый тизер сериала про куклу-убийцу Чаки 17:37
44-летний итальянский актер Либеро Де Риенцо найден мертвым в Риме 17:29
Дэвид Харбор и Рэйчел Вайс снова сыграют своих персонажей Marvel 17:18
Звезда индийских сериалов Суреха Сикри умерла от остановки сердца 17:12
Вышел тизер 3-го сезона хоррор-ситкома "Чем мы заняты тени" 17:04

СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим отказывает правое легкое

Новости
    17.07.2021, 17:45
Текст:   Олег Усков

38-летней российской певице МакSим, лежащей в коме, "становится хуже". Об этом сообщает Mash - вопреки прозвучавшим вчера заверениям представителя певицы, рассказавшей, что женщине, наоборот, несколько полегчало.

По данным ресурса, у Марины (настоящее имя), находящейся на ЭКМО, "правое лёгкое перестает работать", - на это указывает рентген. Кроме того "там увеличиваются кисты и полости", уверяет источник.

Как утверждает издание, "проблемы с работой лёгких сказались и на сердце" певицы, у которой "увеличены левые отделы сердца", что "говорит о левожелудочковой недостаточности".

При этом стоит напомнить, что ранее пиар-директор МакSим призывала верить лишь той информации о состоянии здоровья своего работодателя, которая исходит лично от нее - директора.

Новости

В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым 16:44
У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа 16.07.2021
В "Черной вдове" должен был появиться Тони Старк 16.07.2021
Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 16.07.2021
⧣ Россия
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Александра Стефановича похоронили в Москве 16.07.2021
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 16.07.2021
В театре Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского 16.07.2021
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Melodie & Rhythmus
Умерла игравшая в женском оркестре Освенцима Эстер Бежарано 16.07.2021
В Москве началось прощание с бывшим мужем Аллы Пугачевой Стефановичем 16.07.2021
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 16.07.2021
⧣ происшествия
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Николай Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия 16.07.2021
Гитарист группы Cinderella Джефф ЛаБар найден мертвым 15.07.2021
СМИ: У Петра Мамонова начали отказывать почки 15.07.2021