Фото: певицу МакSим выписали из больницы

38-летнюю российскую певицу МакSим, около полутора месяцев пролежавшую в коме на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии, выписали из больницы.

Об этом только что сообщила в Instagram официальный представительница артистки.

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - рассказала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

Она заверила, что на дому с Мариной "будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться", и путь восстановления и лечения предстоит долгий.

"Пожелайте ей здравия и многая лета!" - призвала директор. Поклонники этого тут же начали желать, радуясь за свою любимицу.