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Фото: певицу МакSим выписали из больницы

Новости
    13.08.2021, 15:18
Текст:   Олег Усков

38-летнюю российскую певицу МакSим, около полутора месяцев пролежавшую в коме на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии, выписали из больницы.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Об этом только что сообщила в Instagram официальный представительница артистки.

"Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать", - рассказала менеджер исполнительницы Маргарита Соколова.

Она заверила, что на дому с Мариной "будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться", и путь восстановления и лечения предстоит долгий.

"Пожелайте ей здравия и многая лета!" - призвала директор. Поклонники этого тут же начали желать, радуясь за свою любимицу.

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