МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года

Директор МакSим Маргарита Соколова в интервью "Пятому каналу" рассказала, когда певицу могут выписать из больницы.

По ее словам, недавно вышедшая из комы артистка может покинуть медицинское учреждение, чтобы долечиваться в домашних условиях "в ближайшие неделю-полторы".

При этом Соколова отметила, что врачи обозначили для звезды ряд ограничений: "Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью".

Позже в Telegram-канале РИА Новости появилась информация о том, что концертов и новых песен от Максим не будет как минимум год. "Она еще слаба, и ее ждет долгая терапия", - сообщила представитель певицы.

В общей сложности МакSим провела в тяжелом состоянии в искусственной коме полтора месяца, а вчера, 9 августа, уже отметилась первым постом в Instagram.