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МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года

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    10.08.2021, 18:31
Текст:   Богдан Бобров

Директор МакSим Маргарита Соколова в интервью "Пятому каналу" рассказала, когда певицу могут выписать из больницы.

Фото: youtube.com/ НТВ
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По ее словам, недавно вышедшая из комы артистка может покинуть медицинское учреждение, чтобы долечиваться в домашних условиях "в ближайшие неделю-полторы".

При этом Соколова отметила, что врачи обозначили для звезды ряд ограничений: "Запрещено петь, запрещено летать. Нагрузки на легкие она должна исключить полностью".

Позже в Telegram-канале РИА Новости появилась информация о том, что концертов и новых песен от Максим не будет как минимум год. "Она еще слаба, и ее ждет долгая терапия", - сообщила представитель певицы.

В общей сложности МакSим провела в тяжелом состоянии в искусственной коме полтора месяца, а вчера, 9 августа, уже отметилась первым постом в Instagram.

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