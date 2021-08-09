Врачи назвали случай выздоровления певицы МакSим уникальным

Одна новость прекраснее другой: 38-летней российской певице МакSим, несколько дней назад выведенной врачами из искусственной комы, похорошело настолько, что уже сегодня ее переведут из реанимации в обычную палату. Об этом несколько минут назад сообщила в своем Instagram директор Марины (настоящее имя исполнительницы).

"И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами", - пишет представитель МакSим.

При этом уточнено: сами доктора говорят, что случай "такого благополучного исхода" для Марины - "редкий и уникальный". Впрочем, впереди еще, конечно, длительное восстановление.

"Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено", - информируют нас.

Какой срок продлятся данные ограничения - пока неизвестно. Это будет понятно "по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких".

"Слава Богу!" - резюмирован пост. После чего идут адресные благодарности медикам - главному врачу больницы №52, лечащему врачу, реаниматологу, завотделением, сестрам и всему персоналу ГКБ.