"Смеется и шутит": певица МакSим находится в ясном сознании

Госпитализированная в первой половине июня и вскоре введенная врачами в искусственную кому 38-летняя российская певица МакSим полностью пришла в себя. Память артистки в норме, Марина (настоящее имя) уже шутит и смеется.

Столь хорошее, бодрое сообщение появилось на ее официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке", - сказано.

В комментариях - ликование поклонников.

О том, что артистку окончательно вывели из комы, 3 августа рассказала ее менеджер Маргарита Соколова.

В медикаментозном сне МакSим провела около полутора месяцев. Всё это время ее состояние расценивалось как стабильно тяжелое.