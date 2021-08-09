"Всем привет, я снова с вами!": МакSим выложила пост в Instagram

Российская певица МакSим, полтора месяца пролежавшая в тяжелом состоянии в искусственной коме и несколько дней назад выведенная врачами из медикаментозного сна, обратилась к поклонникам.

Пост артистки за час собрал в Instagram более 170 тысяч "лайков" и множество теплых слов поддержки.

"Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит", - пишет Марина (настоящее имя певицы).

Далее артистка поименно благодарит персонал больницы, который все это время боролся за ее жизнь, словами: "Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Спасибо вам большое! Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света".

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала: два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - пишет певица. Признавшись, что сейчас она по-прежнему очень слаба: "Когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью".

"Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", - заключила МакSим.

Ранее сообщалось, что Марину уже сегодня переведут из реанимации в обычную палату.