Буйный граф и война с индейцами: как прошла первая русская кругосветка

215 лет назад на рейде Кронштадта бросил якорь шлюп "Надежда" под командованием Ивана Крузештерна, окончив тем самым первую российскую кругосветную экспедицию. Шлюп "Нева" под командой Юрия Лисянского вернулся домой на две недели раньше. За три года корабли прошли более 40 тысяч морских миль (два экватора), российский флаг впервые побывал в Южном полушарии, были обследованы берега Японии, Сахалина и Аляски. Моряки помогли русским колонистам отбиться от индейцев. А главное - российский флот продемонстрировал, что ему под силу то же, что и великим морским державам типа Англии и Франции. Кадетами и мичманами в экспедиции участвовали будущие прославленные мореплаватели: Макар Ратманов, совершивший три кругосветки Отто Коцебу и один из первооткрывателей Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен.

На старте экспедиции за плечами 32-летнего Ивана Крузенштерна была блестящая морская карьера. Он отличился в русско-шведской войне, был произведен в лейтенанты и направлен на стажировку в британский флот. Дрался с французами у берегов Северной Америки, побывал в Патагонии, Индии и Китае. В Россию Крузенштерн вернулся с планом кругосветного путешествия для доставки продовольствия в русские поселения на Камчатке, Сахалине и Аляске. Проект поддержала Российско-американская компания и одобрил Александр I. Компания купила один шлюп, казна - другой, навязав за это экспедиции посланника и камергера Николая Резанова. Тот должен был попробовать наладить торговые отношения с закрытой для европейцев Японией. В свиту посла попал авантюрист и бретер граф Федор Толстой. Два эти человека значительно осложнили плавание.

Резанов подолгу задерживался в европейских портах и мерился полномочиями с Крузенштерном. Посольство его в Японии успеха не имело, но моряки рады были избавиться от спесивого царедворца и высадили его на Камчатке. Там же списали на берег Толстого, надоевшего всем своими выходками - как-то он напоил нелюбимого им судового священника и приклеил его бородой сургучом к палубе, оттиснув на нем печать. Бороду пришлось отрезать, поскольку граф убедил священника, что казенную печать ломать нельзя.

Резанов купил на Камчатке шхуны "Юнона" и "Авось" и отправился налаживать торговые отношения с испанцами в Калифорнии, но вместо этого подарил миру историю большой любви, воспетую Андреем Вознесенским. Федор Толстой вернулся в Петербург, получив прозвище Американец и выведен в "Евгении Онегине" как дуэлянт Зарецкий.

Выйдя из Кронштадта, русская экспедиция пересекла по диагонали Атлантику, обогнула мыс Горн и возле Гавайских островов разделилась. "Надежда" с посланником пошла в Японию, а "Нева" поспешила на помощь русским колонистам на Аляске, на чьи фактории напали индейцы-тлинкиты. Неожиданная поддержка с моря помогла поселенцам отбиться, затем "Нева" разгрузила доставленные из Петербурга припасы, закупила меха и моржовую кость для продажи в Китае и обследовала острова Алеутского архипелага.

В Кронштадт корабли возвращались порознь. Последней пришла "Надежда", ее встречали император и морской Павел Чичагов. Всем участникам экспедиции вручили памятные серебряные медали, матросы получили отставку с пенсионом, пенсии в 1000 рублей получили и офицеры. Крузенштерну императрица-мать подарила бриллиантовую табакерку, а Александр I наградил его орденом св. Владимира и повысил в чине.

Экспедиция Крузенштерна не только продемонстрировала возможности российского флота, но и совершила ряд географических открытий. Впервые были описаны берега Японии, Сахалина и Аляски, нанесены на карты несколько островов и подтверждено отсутствие других, ранее "открытых" европейцами. У Гавайских островов с тех пор пор есть рифы Нева и Крузенштерн. Опубликовав отчет об экспедиции, Иван Федорович сделался ревельским помещиком и едва не утонул в ручье, провалившись в коляске сквозь тонкий лед. Спасли его крестьяне.