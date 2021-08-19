Буйный граф и война с индейцами: как прошла первая русская кругосветка

На старте экспедиции за плечами 32-летнего Ивана Крузенштерна была блестящая морская карьера. Он отличился в русско-шведской войне, был произведен в лейтенанты и направлен на стажировку в британский флот. Дрался с французами у берегов Северной Америки, побывал в Патагонии, Индии и Китае. В Россию Крузенштерн вернулся с планом кругосветного путешествия для доставки продовольствия в русские поселения на Камчатке, Сахалине и Аляске. Проект поддержала Российско-американская компания и одобрил Александр I. Компания купила один шлюп, казна - другой, навязав за это экспедиции посланника и камергера Николая Резанова. Тот должен был попробовать наладить торговые отношения с закрытой для европейцев Японией. В свиту посла попал авантюрист и бретер граф Федор Толстой. Два эти человека значительно осложнили плавание.
Резанов подолгу задерживался в европейских портах и мерился полномочиями с Крузенштерном. Посольство его в Японии успеха не имело, но моряки рады были избавиться от спесивого царедворца и высадили его на Камчатке. Там же списали на берег Толстого, надоевшего всем своими выходками - как-то он напоил нелюбимого им судового священника и приклеил его бородой сургучом к палубе, оттиснув на нем печать. Бороду пришлось отрезать, поскольку граф убедил священника, что казенную печать ломать нельзя.
Резанов купил на Камчатке шхуны "Юнона" и "Авось" и отправился налаживать торговые отношения с испанцами в Калифорнии, но вместо этого подарил миру историю большой любви, воспетую Андреем Вознесенским. Федор Толстой вернулся в Петербург, получив прозвище Американец и выведен в "Евгении Онегине" как дуэлянт Зарецкий.
Выйдя из Кронштадта, русская экспедиция пересекла по диагонали Атлантику, обогнула мыс Горн и возле Гавайских островов разделилась. "Надежда" с посланником пошла в Японию, а "Нева" поспешила на помощь русским колонистам на Аляске, на чьи фактории напали индейцы-тлинкиты. Неожиданная поддержка с моря помогла поселенцам отбиться, затем "Нева" разгрузила доставленные из Петербурга припасы, закупила меха и моржовую кость для продажи в Китае и обследовала острова Алеутского архипелага.
В Кронштадт корабли возвращались порознь. Последней пришла "Надежда", ее встречали император и морской Павел Чичагов. Всем участникам экспедиции вручили памятные серебряные медали, матросы получили отставку с пенсионом, пенсии в 1000 рублей получили и офицеры. Крузенштерну императрица-мать подарила бриллиантовую табакерку, а Александр I наградил его орденом св. Владимира и повысил в чине.
Экспедиция Крузенштерна не только продемонстрировала возможности российского флота, но и совершила ряд географических открытий. Впервые были описаны берега Японии, Сахалина и Аляски, нанесены на карты несколько островов и подтверждено отсутствие других, ранее "открытых" европейцами. У Гавайских островов с тех пор пор есть рифы Нева и Крузенштерн. Опубликовав отчет об экспедиции, Иван Федорович сделался ревельским помещиком и едва не утонул в ручье, провалившись в коляске сквозь тонкий лед. Спасли его крестьяне.