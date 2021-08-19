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Рубрика: Экономика

Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов

Ложные новости о запуске "Северного потока-2" 18 августа обвалили котировки природного газа в Европе на 10%. Это следует из данных торгов на главном газовом хабе Европы TTF в Нидерландах.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Падение началось в 16:30 после заявления немецкого газотранспортного оператора наземной части "Северного потока-2" Gascade о получении газа через трубопровод. В течение часа котировки упали с 565 до 515 долларов за тысячу кубометров. Сразу после опровержения факта подачи газа официальными представителями Gascade цены на газ опять поднялись выше 550 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе находятся на многолетних максимумах, увеличившись за год более чем в пять раз. Последний рекорд был установлен 16 августа, когда котировки превысили 585 долларов за тысячу кубометров. Дефицит газа растет, не спасает даже то, что "Газпром" поставил за 7 месяцев в Европу 123 млрд кубометров газа - объем, близкий к рекорду 2018 года (125 млрд кубометров). При этом закачка газа в подземные хранилища газа (ПХГ) Европы отстает от прошлогоднего уровня. На 14 августа в европейских ПХГ было восполнено всего 31,9 млрд кубометра газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров.

Ожидается, что после запуска "Северного потока-2" напряжение на газовом рынке спадет, а цены опустятся. Газопровод закончен более чем на 99%. Окончание строительства ждут в конце августа. Но перед запуском его должны испытать, сертифицировать, а потом некоторое время уйдет на закачивание в него газа. По оценкам экспертов, прокачка газа по "Северному потоку-2" может начаться не раньше конца осени этого года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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