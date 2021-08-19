Что нужно знать о KidSkills 2021

Москва для маленьких горожан ежегодно проводит чемпионат KidSkills. В этом году участники смогут прокачать свои навыки и получить знания о различных профессиях в формате онлайн и очно. О том, как это будет, расскажем читателям "РГ" в этом материале.

С каждым чемпионатом KidSkills компетенций становится все больше, а экспертам по каждому направлению нужно придумать свой план погружения детей в профессию. "Отличие соревнований для детей в том, что для многих это первое знакомство с будущей профессией. Мы разработали разные форматы подготовки, которые мягко погружают команды в чемпионатную жизнь и помогают справиться со всеми испытаниями", - рассказала заместитель директора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.

В столице уже стартовала теоретическая часть подготовки - интерактивные вебинары, где главные эксперты соревнований подробно разбирают задания и отвечают на все вопросы. Второй этап будет очным. Наставники и юные конкурсанты смогут потренироваться выполнять все модули конкурсных заданий в условиях, максимально приближенных к чемпионатным. "Понятно, что пятилетний ребенок не будет смотреть полуторачасовой вебинар, поэтому мы плотно работаем с наставниками. Наставник - это педагог, который знает своих детей и знает, как донести до них информацию - чтобы было понятно и интересно", - отметила главный эксперт компетенции "Технологии моды", преподаватель колледжа малого бизнеса N4 Наталия Комова.

Эксперт компетенции "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", преподаватель Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" Виктор Князев считает, что главное отличие подготовки детей к соревнованиям - в подходе. Даже в IT-технологиях обучение можно проводить в игровом формате.

Также юным участникам готовиться к соревнованиям помогают родители. Первое знакомство с профессией часто происходит благодаря маме или папе. Серебряный призер Московского детского чемпионата KidSkills 2020 по компетенции "Парикмахерское искусство" Кира Бондаренко с интересом играла с такими же кисточками, которые мама использовала в работе в салоне красоты, потом стригла и красила кукол, а однажды вечером сообщила, что будет участвовать в чемпионате.

"Мы очень много готовились, потому что KidSkills - это серьезные соревнования и замечательная возможность попробовать себя в профессии, познакомиться с компетенцией изнутри. Здорово, что в Москве детям дают такую возможность", - рассказала мама Киры, Екатерина Ушакова.

Путь Киры к медали был непростым. Одно дело - причесывать кукол в удовольствие, а другое - долго тренироваться и учиться новому, быть готовой к любым неожиданностям.

"Мама всегда говорила мне: начала - делай, назад дороги нет. У нас был в команде момент, когда мы с моей напарницей очень устали, но наши мамы не дали нам опустить руки. Я привыкла побеждать, и для меня результат важен, поэтому второе место было потрясением. Но сейчас я оцениваю все иначе, вспоминаю, сколько узнала нового, с какими мыслями соревновалась, и понимаю, что это был классный этап и очень важный жизненный опыт", - рассказала Кира.

В этом году получить свой первый профессиональный опыт смогут более 10 тысяч детей. Московский детский чемпионат KidSkills пройдет с 1 сентября по 21 ноября года по 26 компетенциям. Ребята будут соревноваться в двух возрастных категориях: 5-7 и 8-10 лет. В рамках KidSkills впервые пройдет семейный чемпионат FamilySkills для участников 10-14 лет, в котором примут участие родители и дети.