Что позволяет ученым Беларуси внедрять более 470 разработок в год

Взяв на себя функции научно-производственной корпорации, Академия наук Беларуси сможет только до конца года внедрить более 470 исследовательских разработок отечественных ученых. Эту впечатляющую цифру озвучил 19 августа главный ученый секретарь НАН 37-летний Андрей Иванец, комментируя реализацию новейших открытий и современные экосистемы инноваций.

"Мы генерируем новые идеи, открывая закономерности по всему спектру научных знаний, создаем технологии и экспериментальные образцы и, конечно же, внедряем их в производство. Фактически академия реализует полный инновационный цикл: от научной идеи к технологии, опытному производству и до его внедрения", - сообщил доктор химических наук, слова которого приводит БЕЛТА.

Поясняя содержание столько широкого комплекса разработок, ученый секретарь назвал и размеры экономического эффекта от внедрения открытий. "Выпуск продукции по ним составит не менее $700 млн в текущем году", - заявил Иванец, уточнив, что только в аграрном комплексе будет реализовано более 250 разработок.

Три десятка научных новинок намечено внедрить в биотехнологические производства, что принесет в казну государства более $4,5 млн. А в фармацевтике и медицине общий объем выпуска новейших разработок предполагается довести до почти $5 млн. По словам ученого, выполнение фундаментальных исследований стало основой дальнейших инновационных проектов. Только на текущую пятилетку, рассказал он, утверждено двенадцать госпрограмм. Очень активно ведутся разработки в области ядерной энергетики и агропромышленного комплекса. Словом, добавил Иванец, фактически во всех направлениях, которые сейчас востребованы в народно-хозяйственном комплексе страны.

Для реализации и выпуска столь масштабных исследований, констатирует агентство, в Академии наук функционирует более ста производств различных масштабов. Причем и спектр наукоемкой продукции самый широкий. Это и коммуникационные технологии, суперкомпьютеры, фармацевтика, тонкая химия, композиционные материалы, космос, беспилотные аппараты и электротранспорт.

Естественно, что реализация разработок и внедрение их в реальный сектор экономики осуществляется в тесной кооперации со всеми отраслями и предприятиями РБ. "Для этого создано около 75 совместных кластерных структур, которые объединяют не только институты НАН, но и высшие учебные заведения, крупные предприятия. В частности, в эту деятельность вовлечены МТЗ, МАЗ и БЕЛАЗ, "Интеграл", "Планар" и многие другие производственные гиганты.

Тем самым академия на деле реализует модель "Беларусь интеллектуальная", которая была принята в качестве стратегической перспективы развития научной сферы на втором съезде ученых в 2017 году, напомнил главный ученый секретарь.