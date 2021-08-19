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19.08.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Что сейчас происходит на финансовом и сырьевом рынке

Текст: Роман Маркелов, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Курс рубля, хоть и не фатально, но все же снижается в традиционно неудачном для себя августе. Цены на нефть тем временем тоже переживают не лучший период, упав с начала месяца более чем на 12%. Наконец, на фондовом рынке опять нестабильно - особенно в Китае, где падают акции местных IT-гигантов.
Коронавирус и новые карантинные ограничения в Азии заметно влияют на нефтяные цены и заставляют их снижаться. Фото: iStock Коронавирус и новые карантинные ограничения в Азии заметно влияют на нефтяные цены и заставляют их снижаться. Фото: iStock
Коронавирус и новые карантинные ограничения в Азии заметно влияют на нефтяные цены и заставляют их снижаться. Фото: iStock

О том, что происходит на мировых рынках и чего ждать от них в ближайшее время, "Российской газете" рассказали аналитики.

Фото: scyther5 / iStock
Пять советов начинающим инвесторам в 2021 году

Почему курс доллара только растет

Сейчас курс доллара достиг девятимесячных максимумов на фоне распространения дельта-штамма коронавируса в Азии и США, а также после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США от 27-28 июля. Так, чиновники ФРС считают возможным ослабить стимулирование покупки облигаций в этом году в случае дальнейшего восстановления американской экономики, даже несмотря на то, что в момент заседания еще не было известно о неожиданно сильных данных по занятости и условие "существенного прогресса" в направлении максимальной занятости не было выполнено, пояснил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

Сейчас инвесторы ожидают начала ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоул, который пройдет на следующей неделе с 26 по 28 августа и где, возможно, будут более четкие сигналы и заявления по монетарной политике американского регулятора, добавляет аналитик.

Российский же рубль как рисковая валюта (в отличие от "защитного" доллара) подвергается давлению из-за распространения коронавируса, так как инвесторы переводят деньги в активы, считающиеся более надежными, а также из-за падения цен на нефть и удорожания доллара, которые неразрывно связаны (традиционно многие ресурсы торгуются в долларах, и укрепление американской валюты делает эти товары дороже для стран с иной валютой), уточняет Маслов.

По его прогнозу, осенью курс российской валюты будет находиться в диапазоне 72-76 рублей за доллар, а к концу года (если цены на нефть восстановятся) может стабилизироваться и находиться в коридоре 69-74 рублей за доллар.

В бочке повысилось давление

Цены на нефть с начала месяца упали на 12,3%, до значений мая этого года: ниже 66 долларов за баррель эталонной марки Brent. Основное давление на нефтяные цены оказало снижение импорта нефти Китаем, связанное с замедлением экономического роста страны и опасениями по поводу распространения дельта-штамма коронавируса.

В некоторых азиатских странах стремительно растет как число новых случаев, так и смертность. Строгость карантинных ограничений в регионе сейчас выше, чем несколько месяцев назад. При прочих равных это снижает объем спроса на энергоносители, что в условиях роста добычи со стороны ОПЕК/ОПЕК+ оказывает давление на нефтяные цены, считает старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Учитывая глубину коррекции котировок последней недели и снижение запасов сырой нефти в США на 3,2 млн баррелей, вероятность дальнейшего снижения в ближайшей перспективе сейчас невысокая, отмечает эксперт.

Если цены на нефть опустятся ниже 65 долларов, то в ситуацию наверняка вмешается ОПЕК+

По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, на нефтяные котировки также оказало влияние укрепление доллара после того, как ФРС сообщила, что может начать сокращать покупки активов. Нефть Brent движется к зоне поддержки - около 65 долларов, после чего рынок может консолидироваться. Вероятнее всего, котировки останутся в диапазоне от 65 до 75 долларов до конца 2021 года, уточняет Хансен.

Эксперт также обратил внимание на то, что если цены на нефть опустятся ниже 65 долларов, стоит ожидать вмешательства ОПЕК+. В критической ситуации страны альянса могут начать обсуждение приостановки согласованного увеличения добычи, что само по себе может поддержать котировки. Действительная же заморозка темпов наращивания производства участниками сделки до тех пор, пока не будет больше определенности со спросом, приведет к росту цен на нефть.

Непоследнее китайское предупреждение

Относительно бирж лейтмотив текущей недели - снова ФРС и заявления ее руководства по вопросу количественного смягчения (программа выкупа облигаций с рынка самим регулятором, чтобы инвесторы вкладывались в акции и, следовательно, в экономику). Весь последний год фактор обширного монетарно-фискального стимулирования обеспечивал ралли в фондовых активах. Раздулась инфляция. Оценки грядущего завершения количественного смягчения были и раньше, но нужна была "отмашка" ФРС. Такой сигнал был получен: все большее число членов Федрезерва склоняются к целесообразности снижения темпа выкупа бумаг с рынка, причем уже в этом году. На сентябрьском заседании ФРС будут объявлены параметры секвестра, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

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Разумеется, на таком фоне рисковые активы соскользнули вниз, а доллар окреп, оказывая давление на товарные рынки. Учитывая перегретость рынков акций, потенциал падения сохраняется и дальше, считает эксперт.

Дополнительным фактором распродаж служит обстановка на фондовых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорит Зельцер. "Азиатские страны резко замедляются. Добавляет негатива драйвер ужесточения регуляторной функции Китая по отношению к ряду отраслей. Под жесткий контроль попал сектор IT, вызвав падение бумаг высокотехнологичных компаний", - рассказывает аналитик. Так, акции китайских техногигантов (Tencent и Alibaba) снова резко падали на фоне нового витка регуляторных ужесточений. Это произошло из-за того, что местная администрация по регулированию рынка выпустила проект правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренцией в Сети. Как следует из документа, интернет-платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят продвигать только положительные.

Кроме того, предлагается запретить им перенаправлять клиентов на свой сайт, пока те просматривают товар или услугу в другом месте. Также операторов лишат возможности собирать данные и алгоритмы для анализа торговой информации конкурентов.

По мнению Зельцера, нисходящая тенденция рынка может продолжиться.

В конце июля китайский фондовый рынок переживал более глубокое падение (индексы теряли по 8-15% стоимости), и снова из-за ужесточения регулирования. Китайские власти тогда объявили, что частные образовательные сервисы должны работать на некоммерческой основе. Они лишены возможности привлекать финансирование от иностранных инвесторов через IPO. Также главный регулятор техносектора Китая приказал интернет-гигантам исправить антиконкурентные методы и угрозы безопасности данных.

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