Цифровая платформа Росстата призвана снизить нагрузку на бизнес

Внедрение Цифровой аналитической платформы в опытную эксплуатацию позволит снизить нагрузку на бизнес. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании координационном центре при правительстве.

"Цифровая аналитическая платформа разработана на основе потребностей пользователей, а значит должна помогать бизнесу и органам власти принимать ключевые социально-экономические и бизнес-решения", - заявил Чернышенко.

Он отметил, что необходимо избавиться от дублирования статистических форм и показателей, которые собираются различными ведомствами. Также важно понять, как используется уже собираемая информация, востребована ли она или просто складируется на архивных полках. В конечном счете, развитие платформы снизит нагрузку на бизнес и станет новым шагом интеграции российской статистики в цифровое государство.

Вице-премьер добавил, что Росстат провел активную работу с пользователями статистической информации и респондентами при создании платформы, что позволило учесть их пожелания и сделать функционал платформы максимально удобным для реального сектора экономики.

По итогам совещания принят ряд решений по развитию системы. В частности, Минцифры России предоставит Росстату ресурсы государственного единого облачного пространства для хранения данных, а ряд министерств и ведомств уже во второй половине 2021 года примут участие в реализации пилотных проектов на базе ЦАП. Также рассматривается возможность интеграции платформы с порталом Госуслуги.ру, которая позволит упростить респондентам предоставление отчетности.