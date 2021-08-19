ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе

Самопровозглашенная Донецкая народная республика обвинила специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в том, что она скрывает факты нарушения перемирия украинскими военными. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В заявлении сказано, что в ДНР все чаще отмечают, что отчеты миссии не соответствуют реальности, в них происшествия с участием вооруженных сил Украины освещаются неполно или даже вовсе замалчиваются. В частности, наблюдатели ОБСЕ все еще не зафиксировали факт обстрела поселка Коминтерново с жертвами среди мирных жителей 2 августа.