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19.08.2021 21:28
Рубрика: В мире

Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал виновников случившегося в Афганистане

"Катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики" назвал случившееся в Афганистане бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его мнению, захват Кабула боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) напоминает бегство американских военных из Сайгона. Последние шаги Белого дома в этом направлении экс-канцлер назвал "объявлением банкротства американской политики по Афганистану".

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
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А виновны в этом, как считает немецкий политик, все американские президенты, руководившие страной в этом веке.

"Почему эта политика - здесь я имею в виду и мое правительство, и правительство моей преемницы - в конечном итоге привалилась? Решающую ответственность нужно выискивать не в Берлине, а в Вашингтоне. Это связано с неправильной стратегией по Афганистану США в последние годы - политики, за которую несут ответственность президенты Буш-младший, Обама, Трамп, Байден", - цитирует РИА Новости фрагмент интервью Шредера.

Говоря в целом об операции НАТО в Афганистане, он счел, что были и позитивные моменты - рядовым афганцам стало доступнее образование и медуслуги - но сейчас, как признал Шредер, и эти достижения находятся под угрозой.

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