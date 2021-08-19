Эксперт рассказал, как продавать и покупать ипотечные квартиры без риска

Оформленную в ипотеку квартиру продать вполне реально, это вовсе не редкость и есть разные схемы проведения сделки, рассказал главный аналитик блока "Финансы" Сбербанка Михаил Матовников.

Проще всего продать квартиру без обременений, но для этого нужно погасить ипотеку, например, можно использовать средства потребительского кредита. Как отметил специалист, иногда есть смысл какое-то время платить кредит ради продажи квартиры, и так нередко поступают россияне.

"Мы даже изучали, зачем люди берут потребительские кредиты для погашения ипотеки. Самый типичный случай - это продать и не иметь вообще никаких ограничений, и не отпугивать покупателей квартиры, потому что она ипотечная", - сказал он.

Если покупатель приобретает квартиру за наличные, то одна из распространенных схем - заключение договора, по которому вносится аванс на сумму остатка ипотеки, которая должна быть направлена на погашение долга. После этого сделка проводится без обременений.

"Но откровенно говоря, эта схема для покупателя немного страшная, она несет очень большие риски. Такие схемы требуют очень высокого уровня доверия между сторонами", - говорит Матовников.

Есть и схемы, в которых активное участие принимают банки. Например, если покупатель и продавец кредитуются в одном банке, то организация проделывает "всю работу". Покупатель берет ипотеку, на него оформляют второе обременение, а потом средства направляют на погашение долга продавца и обременение с недвижимости снимается.

"В этой ситуации ни у кого: ни у банка, ни у покупателя, ни у продавца нет рисков, что что-то пойдет не так", - цитирует специалиста РИА Новости.

Если продавец и покупатель являются клиентами разных банков, ситуация несколько усложняется. В основном, как рассказал Матовников, в таком случае продавец рефинансирует свою ипотеку в банке, где кредитуется покупатель, и далее все происходит по описанной выше схеме.