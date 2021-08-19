Эксперт рассказал, от чего зависит цена на красную рыбу в магазинах

По данным Росрыболовства, к 17 августа было добыто 453 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На эту дату такой показатель - исторический рекорд. Это на 14% больше уровня цикличного 2019 года и более чем в два раза выше показателя 2020 года. Основной объект промысла во время путины - горбуша: ее вылов достиг 393 тыс. тонн. Вылов кеты и нерки составил 32 тыс. тонн и 27 тыс. тонн соответственно.

При этом ожидаемо снижаются и оптовые цены. По данным Росрыболовства на 16 августа, в опте цены на горбушу в Дальневосточном регионе снизились на 9% (до 150 рублей за кг), в центре страны - на 3,3% (до 145 рублей за кг). Вместе с тем, в рознице свежемороженая тушка горбуши сейчас стоит более чем вдвое дороже - цена начинается от 350 рублей за кг.

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, на цену красной рыбы в рознице влияют пять факторов. Первый - размер дельты между отпускной ценой рыбопромышленников и розничной ценой. Например, по данным ВАРПЭ, по нерке такая дельта составляет почти 40%.

Второй фактор - "ценовая эластичность вылова". Проанализировав опыт прошлых лет, в ВАРПЭ пришли к выводу, что для того, чтобы цена выросла на 1%, вылов должен снизиться на 2,5%, а для того, чтобы цена снизилась на 1%, вылов должен увеличиться на 6-7%. "Таким образом, снижение вылова действует на отпускные цены почти втрое сильнее, чем повышение вылова", - считает Герман Зверев.

Так, прогноз вылова горбуши по итогам путины 2021 года составляет 360 - 380 тысяч тонн. В прошлом году вылов горбуши составил 175 тысяч тонн. Следовательно, прирост вылова - 118%. Таким образом, снижение отпускной цены может составить примерно 17% - на 40 - 45 рублей.

Третий фактор, который влияет на цену красной рыбы в магазинах, - "логистическое трение", иными словам затраты на транспортировку. По словам Зверева, в этом году заметно выросли расходы на перевозку рыбопродукции, сейчас доставка одного рефконтейнера из Владивостока в Москву стоит 550 тыс. рублей. Контейнер рассчитан на 27 тонн рыбопродукции. Следовательно, доставка 1 кг стоит 20,4 рублей. Стоимость может вырасти до 22 рублей за кг. Таким образом, повышение составит почти 6 рублей по сравнению с прошлым годом. Также произошло удорожание стоимости фрахта. Итого "логистическое трение" в сфере транспорта (без учета хранения и перевалки в порту) подорожало на 10 рублей. Следовательно, положительный ценовой эффект увеличения вылова снижается с 45 рублей до 35 рублей. Снижение цены составляет уже не 17%, а 13%, подсчитывает эксперт.

Четвертый фактор - курс рубля по отношению к доллару. В 2015 - 2016 годах резкое ослабление курса рубля привело к тому, что несмотря на повышение вылова на 80%, отпускные цены не только не снизились, но наоборот - выросли на 28%, приводит пример Герман Зверев. В 2021 году не произошло резкого изменения курса национальной валюты, поэтому влияние этого фактора на отпускные цены отсутствует.

Пятый фактор - влияние стоимости "товаров-заменителей". Речь идет о выращиваемом лососе Фарерских островов и Чили (основные его поставщики на мировом рынке). Чем больше на мировом рынке окажется выращенного лосося, тем больше будет предложение. Следовательно, цена будет ниже. Но на российском рынке это скажется только в цене кеты и нерки, поскольку они ориентированы в большей степени на внешний рынок. Доля кеты и нерки составляет около 30% общероссийского вылова лососевых.