Эксперт рассказал, от чего зависит цена на красную рыбу в магазинах

Новости

Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов 19:45
ВОЗ: Вакцинация спасает от смерти при заражении штаммом "дельта" 19:30
"Черный ящик" разбившегося в Подмосковье Ил-112В направили на расшифровку 19:27
Правозащитнику в Казахстане дали 7 лет тюрьмы 19:24
Бывшему схиигумену Сергию продлили арест в СИЗО еще на полгода 19:18
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа 19:14
ДНР: Миссия ОБСЕ скрывает преступления Украины на Донбассе 18:44
Вышел трейлер драмы с Ксенией Раппопорт "Мама, я дома" 18:35
Полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва у библиотеки конгресса США 18:28
Эминем снимется в сериале 50 Cent 18:22
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане 18:13
Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета 18:11
Мошенники обманывали покупателей с помощью 25 интернет-магазинов 18:03
Сибиряки поблагодарили Шойгу за переданную землю 17:58
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 17:58
В Подольске грабитель повредил семь банкоматов 17:46
Толстой назвал законопроект о запрете въезда в РФ русофобам своевременным 17:42
Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус 17:36
В Туве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 17:28
Тело пропавшей в Тюмени девочки нашли завернутым в пакет 17:25
Задержан последний подозреваемый в ограблении дрезденского музея 17:25
В Совфеде рассказали, как избавить Зеленского от иллюзий по поводу Крыма 17:13
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 17:10
МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым 16:58
Комбинация "Спутника Лайт" c AstraZeneca показала повышенный иммунный ответ 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 18:21
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, от чего зависит цена на красную рыбу в магазинах

Текст: Татьяна Карабут
По данным Росрыболовства, к 17 августа было добыто 453 тыс. тонн тихоокеанских лососей. На эту дату такой показатель - исторический рекорд. Это на 14% больше уровня цикличного 2019 года и более чем в два раза выше показателя 2020 года. Основной объект промысла во время путины - горбуша: ее вылов достиг 393 тыс. тонн. Вылов кеты и нерки составил 32 тыс. тонн и 27 тыс. тонн соответственно.
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

При этом ожидаемо снижаются и оптовые цены. По данным Росрыболовства на 16 августа, в опте цены на горбушу в Дальневосточном регионе снизились на 9% (до 150 рублей за кг), в центре страны - на 3,3% (до 145 рублей за кг). Вместе с тем, в рознице свежемороженая тушка горбуши сейчас стоит более чем вдвое дороже - цена начинается от 350 рублей за кг.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
В Минсельхозе рассказали, ждать ли россиянам дефицита картофеля в этом году

По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, на цену красной рыбы в рознице влияют пять факторов. Первый - размер дельты между отпускной ценой рыбопромышленников и розничной ценой. Например, по данным ВАРПЭ, по нерке такая дельта составляет почти 40%.

Второй фактор - "ценовая эластичность вылова". Проанализировав опыт прошлых лет, в ВАРПЭ пришли к выводу, что для того, чтобы цена выросла на 1%, вылов должен снизиться на 2,5%, а для того, чтобы цена снизилась на 1%, вылов должен увеличиться на 6-7%. "Таким образом, снижение вылова действует на отпускные цены почти втрое сильнее, чем повышение вылова", - считает Герман Зверев.

Так, прогноз вылова горбуши по итогам путины 2021 года составляет 360 - 380 тысяч тонн. В прошлом году вылов горбуши составил 175 тысяч тонн. Следовательно, прирост вылова - 118%. Таким образом, снижение отпускной цены может составить примерно 17% - на 40 - 45 рублей.

Третий фактор, который влияет на цену красной рыбы в магазинах, - "логистическое трение", иными словам затраты на транспортировку. По словам Зверева, в этом году заметно выросли расходы на перевозку рыбопродукции, сейчас доставка одного рефконтейнера из Владивостока в Москву стоит 550 тыс. рублей. Контейнер рассчитан на 27 тонн рыбопродукции. Следовательно, доставка 1 кг стоит 20,4 рублей. Стоимость может вырасти до 22 рублей за кг. Таким образом, повышение составит почти 6 рублей по сравнению с прошлым годом. Также произошло удорожание стоимости фрахта. Итого "логистическое трение" в сфере транспорта (без учета хранения и перевалки в порту) подорожало на 10 рублей. Следовательно, положительный ценовой эффект увеличения вылова снижается с 45 рублей до 35 рублей. Снижение цены составляет уже не 17%, а 13%, подсчитывает эксперт.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Сборщик винограда и шаурмист: В России назвали самые необычные профессии

Четвертый фактор - курс рубля по отношению к доллару. В 2015 - 2016 годах резкое ослабление курса рубля привело к тому, что несмотря на повышение вылова на 80%, отпускные цены не только не снизились, но наоборот - выросли на 28%, приводит пример Герман Зверев. В 2021 году не произошло резкого изменения курса национальной валюты, поэтому влияние этого фактора на отпускные цены отсутствует.

Пятый фактор - влияние стоимости "товаров-заменителей". Речь идет о выращиваемом лососе Фарерских островов и Чили (основные его поставщики на мировом рынке). Чем больше на мировом рынке окажется выращенного лосося, тем больше будет предложение. Следовательно, цена будет ниже. Но на российском рынке это скажется только в цене кеты и нерки, поскольку они ориентированы в большей степени на внешний рынок. Доля кеты и нерки составляет около 30% общероссийского вылова лососевых.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство Цены на продукты

Главное сегодня

МИД: Москва вернула Киеву ноту из-за поездки Лаврова в Крым
Посольство РФ в Афганистане призвало желающих уехать подать заявку до 22 августа
ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии