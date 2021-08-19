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19.08.2021 08:05
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса

Текст: Евгения Думанская

Сначала специалисты полагали, что коронавирус - сезонная инфекция, поэтому индустрия не сразу начала разработку препаратов для лечения, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Сейчас разработки ведутся, но если вирус станет сезонным, их могут прекратить.

Горелов: Полное прекращение циркуляции коронавируса вряд ли возможно

"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин", - рассказал Горелов в беседе с РИА Новости.

Специалист добавил, что разработка лекарства занимает больше времени, чем создание вакцины, и требует огромных средств. Как он пояснил, есть и другие болезни, против которых существуют вакцины, но нет препаратов - корь и бешенство. Горелов подчеркнул, что любую болезнь лучше предотвращать, а не лечить.

Вакцины различного принципа действия разрабатываются в ряде стран. Первым в августе прошлого года получил регистрацию российский препарат "Спутник V". Сейчас в России зарегистрированы три вакцины из двух компонентов и одна однокомпонентная, а также готовится выход еще одного препарата.

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