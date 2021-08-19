ЕС признает ковид-сертификаты Украины и Турции

С 20 августа Евросоюз начнет признавать ковид-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии. Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.

Имеется в виду подключение цифровых "ковид-паспортов", выданных гражданам этих стран через местные приложения, к электронной системе ЕС. Напомним, в таком сертификате содержится информация о том, что гражданин привился от коронавируса, переболел или имеет на руках ПЦР-тест с отрицательным результатом. Единая документация упрощает поездки и пересечение границ, в определенных случаях освобождает иностранцев от необходимости проходить строгий карантин (хотя в теории национальные правительства все равно имеют право ужесточать правила въезда из-за рубежа при ухудшении эпидемиологической обстановки).

При этом речь идет именно о технической синхронизации, облегчающей логистику, но не о формальном признании на территории ЕС тех или иных вакцин. В Брюсселе также уточняют, что это сделано на взаимной основе.