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19.08.2021 15:35
Рубрика: Экономика

Евгений Нифантьев: Необходимо создавать центры разработки лекарств с использованием цифровых технологий

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия - противовирусные, противобактериальные и противогрибковые. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек Евгений Нифантьев. Он сказал: "У этих продуктов есть свои области применения и свои группы пациентов, поэтому необходимы организационные решения в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии. Для разработки новых препаратов необходимо иметь библиотеку соединений, содержащих разные фармакофоры строго определенного строения".

Фото: Галина Бродская
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"Окончив в 2000 году фармацевтический факультет Московской Медицинской академии, мне было сложно представить, что спустя 20 лет человечество столкнется с такой угрозой, а провизоры и фармацевты окажутся на передовой борьбы с ковидом.

Но мы извлекли из этого очень полезный опыт работы, став единым механизмом: Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, производители, дистрибуторы и аптеки все работали ежедневно, сообща решая важнейшую задачу - снабжали население лекарственными препаратами в период непредсказуемого спроса", - подчеркнул Нифантьев.

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