ФАС ответила на сообщения СМИ о проверках пивоваров

Федеральная антимонопольная служба уточнила сообщения о проверках цен на продукцию российских пивоваров. В ведомстве отметили, что служба проводит плановое аналитическое исследование оптового рынка алкогольной продукции за 2019-2020 годы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после обращений участников рынка о наличии признаков демпинга ФАС запросила у производителей данные о формировании цен на продукцию.

"В целях проведения исследования, выявления, а также оценки проблем и барьеров, с которыми сталкиваются участники оптового рынка пива и пивных напитков, ведомство направило более двух тысяч запросов производителям, поставщикам пивоваренной отрасли, а также компетентным органам исполнительной власти, осуществляющих регулирование отрасли", - пояснили "Российской газете" в пресс-службе ФАС.

В ведомстве подтвердили, что во время проведения исследования в ФАС поступали заявления от участников рынка и ассоциаций о возможных признаках демпинга. "Однако сейчас преждевременно делать выводы о возможном наличии указанных признаков", - подчеркнули в ФАС.

Сейчас антимонопольная служба продолжает анализ поступающей информации и предложений экспертов. Результаты исследования ведомство обещает сообщить в сентябре.