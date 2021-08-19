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19.08.2021 18:48
Рубрика: Экономика

"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку-2"

Текст: Михаил Загайнов, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
В 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа, сообщает "Газпром". По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября. Многое будет зависеть от объемов суточной прокачки газа по трубе, считает директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Мощность "Северного потока-2" такая же, как у запущенного в 2011 году "Северного потока" - 55 млрд кубометров в год по двум ниткам. Средний объем пропускаемого по одной нитке "Северного потока" газа в 2020 году составил около 81 млн кубометров в сутки. Но мощность прокачки может быть увеличена. В прошлом году, например, по "Северному потоку" было экспортировано 59,3 млрд кубометров газа - на 7,8% больше его плановой производительности. Чтобы прокачать 5,6 млрд кубометров до конца 2021 года, "Северный поток-2" должен быть запущен в начале октября. Если же исходить из того, что трубопровод будет практически с самого начала загружен по максимуму, то для прокачки озвученных объемов потребуется всего два месяца (ноябрь и декабрь), уточняет Белова.

Газ в Европе дешевеет после сообщений о поставках по "Северному потоку-2"

Аналогичные выводы сделал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он отметил, что если ввести хотя бы одну нитку газопровода на полную мощность с 1 октября, то по ней до конца года можно будет прокачать даже больше, свыше 7 млрд кубометров, а 5,6 млрд - это консервативная оценка.

Европейский рынок заявление "Газпрома" встретил с излишним оптимизмом. Цены на газ в споте (по быстрым контрактам) пошли вниз и опускались в моменте даже ниже 500 долларов за тысячу кубометров. Но дефицит газа на европейском рынке запуск "Северного потока-2" даже с начала октября не закроет. Более того, скорее всего цены опять перейдут к росту, если спрос на газ будет увеличиваться. Весь объем, который РФ планирует поставить по новому газопроводу в 2021 году, равен лишь одному крупному подземному хранилищу газа (ПХГ) в Европе.

По данным Gas Infrastructure Europe на 14 августа, в европейских ПХГ восполнено всего 31,9 млрд кубометров газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров. Заполнены европейские ПХГ на 62%. Причем хранилища в таких крупных странах-потребителях газа, как Германия, Австрия и Нидерланды, заполнены на 55, 42 и 43%, соответственно.

Чтобы прокачать планируемый объем газа, "Северный поток‑2" должен быть запущен в октябре

Часть газа зимой европейские страны забирают из украинских ПХГ, но здесь также есть серьезное отставание от уровней прошлых лет - хранилища заполнены на 42%. Если осень в Европе окажется ранней и холодной, то это усугубит ситуацию. При этом "Газпром" поставил за 7 месяцев этого года в Европу 123 млрд кубометров газа - объем, близкий к рекорду 2018 года (125 млрд кубометров). Экспорт трубопроводного газа из России увеличился с января по 15 августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - в Турцию (на 188,5%), Германию (на 41,5%), Италию (на 15,9%), Румынию (на 332,4%), Сербию (на 121,5%), Польшу (на 13,8%), Болгарию (на 48,9%), Финляндию (на 27,9%).

Запуск "Северного потока-2", конечно, снизит напряжение на рынке Европы. Ожидается, что строительство газопровода будет закончено в ближайшие две недели. Но потребуется еще время на его испытания, сертификацию и загрузку газом.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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