Греция борется с поджигателями

Греция из-за аномальной жары уже весь август страдает от многочисленных катастрофических пожаров, но не всегда причиной возгораний становятся погодные условия. С четверга, 19 августа, армия и полиция по всей стране будут всю ночь патрулировать районы, где существует опасность возникновения пожаров.

По решению министерства национальной обороны и министерства защиты гражданина, смешанные группы будут осуществлять патрулирование как минимум неделю. Это, прежде всего, связано с большим количеством зарегистрированных умышленных поджогов.

По информации портала Newsbeast, с 3 августа полиция произвела 25 арестов за поджоги. В свою очередь пожарное управление по расследованию поджогов с 5 августа осуществило 28 задержаний по 24 случаям пожаров. При этом как минимум 13 задержанных обвиняются в умышленных действиях. Один из них уже приговорен к пяти годам лишения свободы, второй - к двум.