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19.08.2021 23:19
Рубрика: В мире

Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута

Испания отказала России в заходе военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в порт-анклав Сеута, расположенный в Африке. Ранее по договоренности с Мадридом такие остановки совершались для пополнения запасов и топлива. Однако на этот раз судна, которые совершают поход в Средиземное море, вынуждены были пройти мимо, поскольку МИД страны так и не дал разрешение на соответствующий запрос.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Просьба о заходе в Сеуту пришла по каналам министерства обороны, но потом это ведомство перекинуло этот "мячик" в министерство иностранных дел Испании, указывая на политический характер принимаемого решения. А уж МИД принимал решение, отдавая себе отчет в том, что Испания весной 2022 года будет принимать саммит глав государств и правительств НАТО", - цитирует публикацию в El Pais портал "ИноСМИ".

Как пишет испанское издание, Сеута в период с 2010 по 2016 год приняла около 60 военных кораблей всех типов с более чем 10 000 членов экипажа. Это принесло городу доход в размере около 4,5 млн евро. Однако такая практика была "внезапно приостановлена" в октябре 2016 года. Это случилось после критических замечаний в адрес Испании со стороны Великобритании и других союзников по НАТО. После этого заходы российских судов в Сеуту случались крайне редко.

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