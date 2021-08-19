Юрист разъяснил, как принять участие в лотерее для вакцинированных

Правительство РФ запускает программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Уже утверждены правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных. По словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Как принять участие в лотерее? С 1 сентября по 1 декабря 2021 года на сайте бонусзаздоровье.рф в два этапа пройдет розыгрыш призов. "Зарегистрироваться для участия в лотерее смогут совершеннолетние россияне и временно проживающие в России иностранные граждане (также лица без гражданства) старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Важное условие: вакцинацию от коронавируса надо пройти до начала розыгрыша. Определят победителей по уникальному номеру записи на основании данных Единого регистра вакцинированных. При этом итоги лотереи, помимо сайта бонусзаздоровье.рф, пришлют в личный кабинет на портале госуслуг, отправят push-уведомление. Поскольку разыгрываются 1 000 призов по 100 тысяч рублей, желающих принять участие в лотерее должно быть много", - пояснил "Российской газете" адвокат Марк Гат.

Еще один нюанс - выплаты будут производиться на карту "Мир", что также поспособствует и дальнейшей популяризации отечественной платежной системы.