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19.08.2021 00:30
Рубрика: Общество

Юрист разъяснил, как принять участие в лотерее для вакцинированных

Текст: Ольга Игнатова
Правительство РФ запускает программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Фото: АГН Москва Фото: АГН Москва
Фото: АГН Москва

Уже утверждены правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных. По словам вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой, запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Как принять участие в лотерее? С 1 сентября по 1 декабря 2021 года на сайте бонусзаздоровье.рф в два этапа пройдет розыгрыш призов. "Зарегистрироваться для участия в лотерее смогут совершеннолетние россияне и временно проживающие в России иностранные граждане (также лица без гражданства) старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Важное условие: вакцинацию от коронавируса надо пройти до начала розыгрыша. Определят победителей по уникальному номеру записи на основании данных Единого регистра вакцинированных. При этом итоги лотереи, помимо сайта бонусзаздоровье.рф, пришлют в личный кабинет на портале госуслуг, отправят push-уведомление. Поскольку разыгрываются 1 000 призов по 100 тысяч рублей, желающих принять участие в лотерее должно быть много", - пояснил "Российской газете" адвокат Марк Гат.

Еще один нюанс - выплаты будут производиться на карту "Мир", что также поспособствует и дальнейшей популяризации отечественной платежной системы.

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