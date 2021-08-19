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За последние полтора года большинство работников, ушедших на удаленку, стали лучше питаться. Так ответили 53% опрошенных сервисом HeadHunter "домашних" работников. Более разнообразным рационом по сравнению с офисной столовой похвастались 62% респондентов. Как на пищевые привычки повлияла удаленная работа, разбиралась "РГ".
Как по клавишам потопаешь, так за ноутбуком и полопаешь. Фото: iStock Как по клавишам потопаешь, так за ноутбуком и полопаешь. Фото: iStock
Как по клавишам потопаешь, так за ноутбуком и полопаешь. Фото: iStock

За это время практически удвоилось число людей, заказывающих доставку готовой еды домой, сообщили в Deloitte. Если в 2019 году так делали 38%, то теперь - 65%. При этом расходы на питание сокращаются на 6%. Одновременно люди стали тратить больше времени на приготовление домашней еды, в среднем они готовы провести час у плиты ради каждого приема пищи, подсчитали в Elementaree. У 78% опрошенных HeadHunter расходы на еду укладываются в 20 тысяч рублей в месяц. Почти половина из них - 48% - дома стали тратить меньше денег на питание, чем во время работы в офисе, однако еще 17% увеличили эту статью расходов. "Дома есть доступ к холодильнику с едой и напитками, люди начинают есть больше", - объясняет директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова.

Фото: Аркадий Колыбалов
В Британии сотрудникам на удаленке сокращают доходы

Россияне, работающие на удаленке, на 10% чаще совершают покупки в интернете (в том числе продуктов), на один раз в месяц чаще ходят в бары и рестораны, чем работающие в офисе, отмечают в Deloitte.

По сравнению с 2019-2020 годами потребители покупают алкогольную продукцию реже, но средний чек стал выше: в 2019 году россияне совершали около пяти покупок со средним чеком 800 рублей, а в 2021 году - около четырех покупок в месяц со средним чеком в одну тысячу рублей.

"За время пандемии и возникшей в связи с ней удаленки люди в целом находятся под большим напряжением, - считает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. - Многое, к чему они привыкли, им стало недоступным. Следствием стали повышение тревожности, увеличение случаев депрессии, походы к психотерапевту". Гимпельсон отмечает, что сейчас в удаленном и гибридном формате работает около 5% всех занятых. До пандемии таких было меньше 2% - это программисты, журналисты, исследователи, занимающиеся гуманитарными дисциплинами.

Те, кто сидит дома, больше употребляют антистресс-продуктов, которыми можно заесть или запить горечь изоляции

"С точки зрения психологии повышение употребления энергетиков, кофе, алкоголя, фастфуда может говорить о том, что у человека возрос общий уровень тревожности - эти напитки и продукты относятся к категории "вредных", а вредные продукты зачастую потребляются в качестве "вознаграждения" за что-нибудь, например, за пандемические ограничения", - объясняет психолог-консультант Михаил Тегин. По его словам, все это может свидетельствовать о трудно переносимом уровне тревоги.

Основные постковидные изменения связаны не только с изменением пищевых привычек, но и способом приобретения продуктов - очевидно, россияне стали больше совершать покупки продуктов онлайн, говорит гендиректор INFOLine Иван Федяков. Что касается самих продуктов, те, кто сидит дома, больше употребляют антистресс-продуктов, которыми можно заесть или запить горечь изоляции. А в их числе те же кондитерские изделия и алкоголь. Рост потребления последнего Федяков оценивает на 10-15% с начала пандемии. Также он отмечает рост спроса на соусы, кетчупы, приправы, то есть те продукты, которыми можно разнообразить привычные блюда.

Поводы для тревоги у людей есть. Более 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, причем половина из них денег за сверхнормативные часы не получают, выяснили в HeadHunter. Лидеры по перегрузке - сотрудники средних и крупных компаний (по 75%). В малом бизнесе таких 70%, на госслужбе - 69%. Сверхурочные нагрузки, по данным операционного директора компании Hays Ольги Шамбер, весьма значительные: треть удаленщиков дополнительно работают от 3 до 5 часов в неделю, 27% - от 6 до 10 часов, 10% - по 11-15 часов и 15% - больше чем по 16 дополнительных часов в неделю. Причем за счет доступности в режиме 24/7 эти часы переработки могут приходиться и на вечернее время, и на выходные. Половина работников уже успели столкнуться с эмоциональным выгоранием, они испытывают постоянное напряжение (50% опрошенных), эмоциональную замкнутость (62%) и истощение (47%).

"Причиной таких состояний могут быть размытые границы между рабочим процессом и домашней жизнью и неумение разделять эти две сферы, - считает психолог-консультант Диана Сергеева. - Если границы размываются, то работает человек дольше, больше устает и не успевает восстанавливаться".

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева по опыту своих пациентов тоже признает, что россияне, оказавшиеся на удаленке, стали больше баловать себя кондитерскими, хлебобулочными изделиями, сладостями, то есть простыми углеводами, потребление которых следует ограничивать.

Повышенная нагрузка на удаленном доступе приводит к сокращению приемов пищи, говорит диетолог. Возникает парадоксальная ситуация: находясь рядом с холодильником, полноценно питаемся мы вместо трех раз два или вовсе один раз в день (и чаще всего жертвуем обедом). Мы больше перехватываем батончиков, орехов, семечек, бутербродов.

Прунцева признает, что много людей на удаленке все же стали больше уделять внимание и правильному питанию, и спорту - смотрят семинары, проходят марафоны. Но важно это делать грамотно и помнить, что рацион должен быть полноценным и разнообразным.

Пищевые привычки россиян никогда не были заключены в рамки здорового образа жизни, считает заведующий клинико-диагностическим отделением, терапевт клиники НАКФФ, кандидат медицинских наук Павел Александров. Он отмечает, что во время пандемии и удаленной работы людям стало больше требоваться положительных эмоций. И самыми доступными "эмоциями" стала еда, особенно углеводы и сахар, а из напитков - кофе, энергетики, алкоголь. Но, как подчеркивает доктор, энергетики дают временный прилив бодрости, содержат большое количество сахара, легкоусвояемых углеводов, которые при длительном применении могут привести к сахарному диабету второго типа. Также напиток содержит вредные пищевые добавки, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и могут вызвать язвы, эрозии, при длительном и систематическом употреблении приводят к онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Помимо этого большое количество кофеина, содержащегося в напитке, способствует изменению эластичности кровеносных сосудов и вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
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По словам психолога, эксперта по оценке и развитию людей Натальи Масловой, возросший интерес к некоторым вредным продуктам вполне объясним и с психологической точки зрения. "Кофе уже стал популярнее чая, он становится напитком утра и настроения, задающим тон на весь день, - объясняет Маслова. - Если говорить о кофе как о напитке для энергии, а также энергетиках, то увеличение количества бодрящих напитков в этом случае является дополнительным драйвером для поддержания себя в рабочем состоянии. Ведь для многих сотрудников удаленный формат внес режим расслабленности, когда границы между домом и домашним офисом размываются, можно позволить себе больше сна. Да и сам формат работы из дома дисциплинирует не всех".

Тем временем

Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию

По мнению 39% опрошенных Роскачеством россиян, во время пандемии качество основных продуктов питания в стране снизилось.

Центр изучения потребительского поведения поговорил с 1028 жителями городов с населением более 100 тысяч человек. Из них 39% сказали, что качество некоторых продуктов в последний год стало хуже, 57% не заметили никаких изменений, а 4% сообщили об улучшении ситуации.

Сильнее всего, по мнению опрошенных, "испортились" колбасные изделия и деликатесы, об этом заявили 72% респондентов. На снижение качества молочных продуктов обратили внимание 59%, сыров - 55%. Также в рейтинг попали: мясо (41%), свежие овощи (38%), сладости (37%), хлебобулочные изделия (36%), фрукты (33%), рыба (21%), алкоголь (20%), безалкогольные напитки, включая воду (14%).

Подготовила Евгения Думанская

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