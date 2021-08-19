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19.08.2021 21:30
Рубрика: В мире

Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Родителей и школьников округа Игл в американском штате Колорадо у дверей учебного заведения в этом году встречают полицейские. "Маску наденьте, пожалуйста", - строго требует страж порядка не только от взрослых, но и от детей. Как заявили местные правоохранители, их вмешательство потребовалось из-за "напряженности в обществе", которую вызвало распоряжение местных властей о том, что все дети, начиная с дошколят и до восьмого класса, смогут войти в школу только в маске. Без нее ученики средних классов не смогут присутствовать даже на занятиях физкультурой в здании.
В этой школе в штате Флорида на учеников надели маски, а на парты - пластиковые перегородки. Фото: REUTERS В этой школе в штате Флорида на учеников надели маски, а на парты - пластиковые перегородки. Фото: REUTERS
В этой школе в штате Флорида на учеников надели маски, а на парты - пластиковые перегородки. Фото: REUTERS

Всех недовольных - а их нашлось немало - попросили выражать свой протест где угодно, но не в школах, чтобы не срывать занятия и не создавать дополнительного стресса для учеников и учителей.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Часть американцев до сих пор упорствует против санитарных мер. Как показал опрос портала Axios и фирмы Ipsos, в основном это касается граждан, поддерживающих республиканцев. Недовольные родители грозятся забрать своих детей из школ, если их заставят носить маски. И это при том, что США сейчас регистрируют самые высокие с начала пандемии показатели госпитализации детей, заболевших COVID-19.

За прошлую неделю коронавирусом заболели примерно 121 тысяча детей, сообщает Американская академия педиатрии, - и это 18 процентов от всех новых случаев в США. Не успел учебный год начаться (напомним, что обычно местные школы открывают свои двери уже в августе), как по меньшей мере 20 тысяч учеников отправились на карантин в штате Миссисипи и около шести тысяч - в школьном округе Хиллсборо во Флориде.

Американские штаты каждый по-своему подходят к организации учебного процесса. К примеру, в Калифорнии власти также распорядились всем носить маски в школьных помещениях и пообещали выделить деньги на регулярные тесты на коронавирус для учащихся и сотрудников учебных заведений. Кроме того, детей и персонал школ обязали отправляться на самоизоляцию, если у них проявляются симптомы COVID-19.

В Британии к учебному году готовятся "вразнобой". Например, в шотландских школах маски обязательны как для учеников, так и для персонала, передает BBC. Также рекомендовано дважды в неделю делать экспресс-тесты на коронавирус. Кроме того, сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции в один метр.

В Северной Ирландии маски будут обязательны в помещении для средних классов в течение первых шести недель учебного года. А в школах Англии с масками покончено, их рекомендуется носить разве что в очень людных местах - к примеру, школьных автобусах. Если ученик младше 18 лет получит уведомление о контакте с кем-то, у кого был диагностирован COVID-19, то его попросят сделать ПЦР-тест и отправиться на самоизоляцию, только если результат окажется положительным. В Уэльсе же в таком случае ПЦР-тест надо будет сдать на второй и на восьмой день после получения уведомления.

Во Франции строгость коронавирусных правил в школах будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации в том или ином регионе страны. Всего уровней опасности четыре: зеленый, желтый, оранжевый и красный. В зеленой зоне все занятия будут проводиться в стенах школы, маски обязаны носить только в помещении сотрудники и дети средних классов и старше. Для занятий физкультурой или иных спортивных мероприятий ограничений нет. А вот в красной зоне в стенах школы может заниматься только "началка", для ребят постарше предусмотрен "гибридный" режим с удаленкой. Маски нужно носить как в помещении, так и на улице всем с начальных классов. А занятия спортом можно проводить лишь на открытом воздухе и с соблюдением дистанции в два метра. Однако во всех четырех зонах привитым ученикам разрешается не отправляться на самоизоляцию, если они контактировали с другим учеником, у которого диагностирован коронавирус.

Взгляд из Латвии

Родителей в Латвии разозлили новые требования правительства. С 1 сентября учиться очно будут только те латвийские школьники, которые предоставят сертификат, подтверждающий факт вакцинации (с 12 лет) или перенесенной болезни, или же учащиеся с отрицательным тестом на COVID-19. В коридорах, столовой, туалете и других общественных местах школы дети также обязаны будут носить маски. В самих классах без масок смогут сидеть только школьники, которые имеют "ковидный сертификат". Не привитые дети должны быть в классе строго в маске. Некоторые поблажки сделаны для занятий физкультурой и учащихся с 1-го по 3-й классы - им маски рекомендованы, но не обязательны.

Что касается сотрудников школ, то все они, за исключением имеющих медицинский отвод, должны быть вакцинированы. Тогда они получают право работать без масок. Власти республики обещают, что тестирование школьников на коронавирус будет проводиться бесплатно.

Подготовила Надежда Ермолаева

Между тем

В Израиле детям от трех лет теперь потребуется сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19 для посещения большинства общественных мест.

Это требование затронет практически все сферы экономики за исключением торговли. Жесткий стандарт введен в кафе и ресторанах, в парках и на стадионах, в бассейнах и тренажерных залах, в библиотеках, музеях и на выставках.

Раньше такие требования действовали для израильтян от 12 лет, но теперь они введены и для самых маленьких.

Всем совершеннолетним гражданам Израиля и детям старше 12 лет, которые до сих пор не привились, придется платить за тесты, если для отказа от вакцинации не было медицинских оснований. Для детей от 3 до 12 лет тесты будут бесплатными.

Подготовил Юрий Когалов

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