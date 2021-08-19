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19.08.2021 10:10
Рубрика: Экономика

Сборщик винограда и шаурмист: В России назвали самые необычные профессии

Текст: Александр Проценко
Перечень самых необычных трудовых вакансий составили аналитики сервиса "Работа.ру". В списке есть сборщик винограда на Кубани и шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра, конюх-пастух и другие. Все предложения датируются августом нынешнего года, сообщает ТАСС.

Вакансии сборщиков винограда на сезон предлагаются в Краснодарском крае. Соискателю готовы платить до 102 тысяч рублей за вахту продолжительность в 60 дней. А в Москве ищут шаурмиста с опытом работы от года. Трудиться ему предлагают в столичной сети супермаркетов. Вакансия предполагает график работы 6/1 и ежедневные выплаты. Конкретные суммы не называются, как и объем работы.

Фото: iStock
В России появилась новая профессия

Екатеринбургу требуется не обычная медсестра, а диетическая - со средним профессиональным образованием, опытом аналогичной работы не менее двух лет и действующей медицинской книжкой. Соискатель будет готовить меню-раскладку в соответствии с картотекой блюд, контролировать технологические методы приготовления для различных диет, внедрять принципы рационального и лечебного питания с учетом диетотерапии.

А в Татарстане нужен конюх-пастух с опытом работы на предприятиях с табунным содержанием лошадей. Непременное условие для соискателя - навыки езды верхом. В служебные обязанности будет входить выпас табуна, контроль за состоянием здоровья животных, кормление лошадей и поддержание порядка. Работа предполагает проживание на ферме зимой и в лагере - летом.

В Хабаровске нужен выносливый и трудоспособный обработчик рыбы. Работодатель оплачивает затраты на проживание, питание и проезд к месту работы. В Нижнем Новгороде требуется сыровар в ремесленную сыроварню с опытом работы в пищевом производстве не менее года. Работодатель проводит обучение сотрудников за счет компании. В Москве ищут гладильщика-профессионала, но компания-работодатель готова обучить сотрудника при его желании освоить профессию. Оплата труда предполагается повременная.

И очень редкую работу с зарплатой до 100 тысяч рублей предлагают в Санкт-Петербурге. Здесь требуется сборщик надувных лодок. В обязанности входит склейка лодок из ткани ПВХ. Работа предстоит вредная - с клеем и растворителем.

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