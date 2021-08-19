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19.08.2021 18:45
Рубрика: Происшествия

Кассационный суд разрешил высылать из России иностранцев-лихачей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Пятый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное разъяснение: наличие гражданской жены в России не дает серийному правонарушителю-иностранцу права оставаться в нашей стране.

Специальный пункт по этому поводу включен в свежий обзор судебной практики кассационного суда. Особенно вопрос касается хронических лихачей. Если иностранец хочет быть вместе со своей российской подругой, ему стоит водить аккуратней, не превышать скорости, не проезжать на красный свет и, само собой, не садиться пьяным за руль.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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В качестве примера Пятый кассационный суд привел дело некоего гражданина Сирии, которому МВД России запретило въезд в нашу страну из-за регулярных нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в правоохранительных органах, за три года гражданин 11 раз привлекался к ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Лихач попытался обжаловать решение, ссылаясь на то, что "состоит в фактических брачных отношениях с гражданкой Российской Федерации". Говоря простым языком: он любит и любим, но штамп в паспорте они еще не поставили. Вправе ли государство разлучать любящие сердца, если одно из них является иностранным и часто превышает скорость на дороге? Ответ: да.

Надо сказать, что запрет на выезд не означает моментальной высылки человека. Но уехать ему все равно придется, так что в каком-то смысле это мягкий вариант высылки.

Иностранцу, перед которым закрыли дверь в страну, не продлят разрешение на временное проживание и уж, тем более, не выдадут вид на жительство. Не оформят ему и патент на работу. А когда человек уедет, так как законных оснований пребывания в России у него не осталось, обратно его уже не пустят.

"Само по себе наличие у иностранного гражданина супруги - гражданки РФ, проживающей в России, не влечет в безусловном порядке признание принудительных мер в сфере миграционной политики, принятых в отношении него, нарушающими право на уважение его личной и семейной жизни", - подчеркнул суд.

Происшествия Правосудие Суд Власть Право Административное право Судебная власть Суды общей юрисдикции

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