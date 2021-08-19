В Родопских горах нашли крещенскую купель и мавзолей VI века

В Болгарии археологи завершили очередной полевой сезон в древнем городе Перпериконе, руины которого ранее были обнаружены в Родопских горах. Раскопки принесли неожиданную находку - редкую каменную купель, которую на заре христианства в этом регионе использовали для крещения детей.

Как сообщает Novinite.com, раскопки проводила археологическая группа во главе с профессором Николаем Овчаровым. Акцент был сделан на изучении южного квартала Перперикона.

Несколько лет назад там была раскопана огромная трехнефная базилика длиной 34 метра. Она оказалась крупнейшей раннехристианской церковью в Родопах. Ученые предполагают, что здесь мог располагаться центр великого Родопского архиепископства V-VI веков, поскольку здесь же была найдена и величественная епископская резиденция той же эпохи.

Одной из самых интересных находок текущего года стала почти целиком сохранившаяся каменная купель, датированная VI веком нашей эры. Археологи говорят, что она была предназначена для крещения маленьких детей. Из письменных источников известно, что такие купели были широко распространены. Однако до наших дней они практически не дошли. По словам профессора Овчарова, в Болгарии такие находки можно пересчитать по пальцам одной руки.

Крещение язычников в Родопах началось именно в Перпериконе, а произошло это в начале V века. К VI веку все взрослые здесь уже крестились, поэтому новым ритуалам крещения подвергались только младенцы. Для них и изготавливали небольшие каменные купели. Их наполняли святой водой, в которую окунали новорожденных. По мнению Овчарова, обнаруженный артефакт можно называть уникальной находкой.

Еще одной редкой находкой стал необычный мавзолей, который почти не имеет аналогов среди гробниц времен поздней Римской империи. Это монументальное здание частично было высечено в скале. Оставшаяся часть была возведена из массивных обработанных каменных блоков. Внешне мавзолей выглядел как ротонда, причем, как отмечают эксперты, это был идеальный круг диаметром 7,5 метра.

Вход в него располагался на восточной стороне, он был оснащен двустворчатой дверью. Чтобы попасть внутрь мавзолея, надо было пройти через прямоугольный вестибюль. Кстати, во времена Римской империи существовала целая мода - мавзолеи знаменитых людей и даже самих императоров строили в форме ротонды. Археологи считают, что найденное сооружение могло быть связано с гробницей, которую раскопали в предыдущие годы. Есть предположение, что это могла быть могила епископа V-VI веков.

Вероятно, она была богатой, так как гробницу разграбили еще в древности. В усыпальнице не нашлось даже останков епископа. Идентифицировать ее удалось по косвенным признакам. Так, гробница была высечена в скале и ориентирована по оси север-юг. В ней было обнаружено особое возвышенное место, вероятно, именно на нем покоилось тело умершего, находившееся в полусидячем положении. Это было типичной традицией того времени, поза умершего отличала захоронения простых людей от представителей высшего сословия.

"По всей вероятности, внутри этой гробницы находился саркофаг одного из достойных епископов духовного центра Великой горы", - говорит Овчаров.

Добавим, что при раскопках также было найдено большое количество монет различных периодов. Так, самыми древними оказались монеты, которые чеканились в древнегреческом свободном городе Марония в IV веке до нашей эры. Также было найдено много серебряных динариев византийской эпохи X-XI веков нашей эры и скифских монет XIII-XIV веков. Кроме того, археологи раскопали изысканные ювелирные изделия - бронзовые кресты-реликварии, серебряные и бронзовые украшения, а также различные аппликации.