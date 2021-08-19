Новости

На Камчатке из-за туристов загорелось 80 гектаров леса 13:42
Эксперты назвали дату запуска "Северного потока-2" 13:41
Президент Беларуси рассказал, какой бизнес нужен стране 13:40
На ВДНХ стартуют бесплатные показы в Летнем кинотеатре 13:39
Площадь пожара у санатория под Екатеринбургом увеличилась до 60 га 13:37
Мужчина приехал из Москвы в Петербург на крыше поезда 13:36
Японцы восхитились успехами российской экономики во время пандемии 13:28
Лукашенко подчеркнул, что с бизнесменами сводить счеты не будут 13:16
Володин поздравил Мирзояна с назначением главой МИД Армении 13:14
На Урале возбуждено дело после гибели в ДТП пенсионерки с внучкой 13:12
В Липецке 103-летнюю пациентку вылечили от коронавируса 13:12
"Уфа" во второй раз арендовала игрока "Спартака" Урунова 13:11
Московский планетарий закроют с 23 августа 13:10
Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии 13:06
В МИД обсудили ситуацию в Афганистане с послом США 13:03
В России разработали всепогодную платформу для посадки дронов 12:59
Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили водой более 200 семей 12:51
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей 12:44
В Германии призвали повысить пенсионный возраст до 70 лет 12:42
Россияне пожаловались на снижение качества колбасы в пандемию 12:37
В Анапе для оттока воды за ночь снесли торговые павильоны 12:35
Бизнесмену Борису Шпигелю продлили содержание в СИЗО еще на три месяца 12:31
Джабаров: Судьбу Афганистана надо решать на уровне Совбеза ООН 12:30
"Газпром" оценил объем поставок газа по "Северному потоку-2" 12:27
В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 13:06
Рубрика: Власть

Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии

Россия поддерживает решение о необходимости вывода всех иностранных войск с территории Ливии. Такую позицию обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Шойгу высказался за развитие всестороннего взаимодействия с минобороны Ливии

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства республики Наджла Манкуш заявила, что в стране высоко ценят усилия России по урегулированию конфликта в Ливии.

"Мы подтвердили поддержку со стороны РФ тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета "5+5", включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии", - цитирует РИА Новости Лаврова, который сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с ливийской стороной

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Африка Ливия Правительство МИД

Главное сегодня

В МИД РФ отреагировали на слова Борреля о влиянии России на Афганистан
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Цена на нефть впервые с мая упала ниже 67 долларов за баррель
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите