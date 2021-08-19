Лавров заявил о поддержке Россией вывода иностранных войск из Ливии

Россия поддерживает решение о необходимости вывода всех иностранных войск с территории Ливии. Такую позицию обозначил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства республики Наджла Манкуш заявила, что в стране высоко ценят усилия России по урегулированию конфликта в Ливии.

"Мы подтвердили поддержку со стороны РФ тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета "5+5", включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии", - цитирует РИА Новости Лаврова, который сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с ливийской стороной