Новости

В Калининграде замглавы УФССП осудили за езду на арестованном авто 10:37
Минздрав рекомендует ВИЧ-инфицированным обязательно привиться от COVID-19 10:35
Патрушев: В Сибири в прошлом году было предотвращено 4 теракта 10:34
Вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel. В нем показали Галактуса 10:34
Ляич отреагировал на свое отстранение за отказ переходить в "Спартак" 10:30
В Подмосковье изъяли 55 тонн поддельного моторного масла 10:24
Дени Вильнёв начал писать сценарий к сиквелу "Дюны" 10:22
Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы 10:20
В Воронеже госпитализирован еще один пострадавший при взрыве автобуса 10:20
В Екатеринбурге открылась выставка редчайших фото путча 1991 года 10:09
В Подмосковье осужденных отправили косить борщевик 10:04
Земфира: Я больше не верю в концерты 09:55
В Башкирии площадь лесных пожаров увеличилась до 275 гектаров 09:54
В новосибирском аквапарке женщина повредила ногу, катаясь с горки 09:54
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "дельта" 09:52
В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России 09:45
Видео: Шойгу опробовал трассу для АрМИ-2021 на танке Т-80 09:41
12 человек погибли в районе аэропорта Кабула с воскресенья 09:39
Хабаровская газета объяснила выход номера на "тарабарском языке" 09:36
Лидер антиталибского сопротивления в Панджере попросил помощь у Запада 09:33
В Ейске пройдет прощание с экипажем разбившегося в Турции Бе-200 09:31
ВОЗ обеспокоена нехваткой тоцилизумаба, применяемого при тяжелом течении COVID-19 09:20
В Москве ко Дню города благоустроят около 4 тысяч дворов 09:12
Зеленский подписал указ об отчуждении приграничных земель Украины 08:54
Мошенники обманывают ипотечников, маскируясь под сайты органов власти 08:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
19.08.2021 09:33
Рубрика: В мире

Лидер антиталибского сопротивления в Панджере попросил помощь у Запада

Текст: Марина Алешина

Полевой командир сопротивления "Талибану" (движение запрещено в РФ как террористическое) Ахмад Масуд, который продолжает защищать от них Панджерское ушелье на северо-востоке Афганистана, обратился к странам Запада с просьбой помочь ему оружием. Об этом пишет The Washington Post.

Фото: AFP/JIM WATSON
Байден заявил о неизбежности хаоса при выводе войск США из Афганистана

Масуд-младший, сын того самого Ахмад Шаха Масуда - ныне покойного лидера моджахедов, воевавшего против советских войск в 1980-е годы и прозванного "Панджерским львом", обвинил американцев и их союзников в бегстве с поля боя. При этом он считает, что США еще могут реабилитироваться, если помогут его бойцам вооружением, боеприпасами и амуницией. В письме Ахмад Масуд обращается напрямую к американским конгрессменам и к президенту Джо Байдену. Он также напоминает о своем вестернизированном прошлом - учебе в Лондоне и поездках в Париж с политической миссией по продвижению памяти своего отца.

Как известно, в провинции Панджер были дислоцированы значительные контингенты НАТО, однако и с их уходом регион продолжает противостоять талибам, с которыми в свое время воевал Ахмад Шах Масуд.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

В МВД предложили упростить процедуру техосмотра в России
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Патрушев: Россия не будет вводить войска в Афганистан
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"
Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснил, почему нет лекарства от коронавируса
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана