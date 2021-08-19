Лидер антиталибского сопротивления в Панджере попросил помощь у Запада

Полевой командир сопротивления "Талибану" (движение запрещено в РФ как террористическое) Ахмад Масуд, который продолжает защищать от них Панджерское ушелье на северо-востоке Афганистана, обратился к странам Запада с просьбой помочь ему оружием. Об этом пишет The Washington Post.

Масуд-младший, сын того самого Ахмад Шаха Масуда - ныне покойного лидера моджахедов, воевавшего против советских войск в 1980-е годы и прозванного "Панджерским львом", обвинил американцев и их союзников в бегстве с поля боя. При этом он считает, что США еще могут реабилитироваться, если помогут его бойцам вооружением, боеприпасами и амуницией. В письме Ахмад Масуд обращается напрямую к американским конгрессменам и к президенту Джо Байдену. Он также напоминает о своем вестернизированном прошлом - учебе в Лондоне и поездках в Париж с политической миссией по продвижению памяти своего отца.

Как известно, в провинции Панджер были дислоцированы значительные контингенты НАТО, однако и с их уходом регион продолжает противостоять талибам, с которыми в свое время воевал Ахмад Шах Масуд.