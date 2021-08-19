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19.08.2021 20:38
Рубрика: В мире

Меркель последний раз посетит Москву в ранге канцлера ФРГ

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
В пятницу, 20 августа, в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прилетает канцлер Германии Ангела Меркель. Практически наверняка это будет ее последний визит в РФ на посту главы немецкого правительства. Как отмечают немецкие СМИ, накануне Берлину пришлось срочно пересмотреть приоритеты среди тем, которые канцлер собиралась обсуждать в Кремле. В этот раз на одно из первых мест выйдет Афганистан.
Немцы боятся волны беженцев, поэтому для визита Ангелы Меркель в Москву тема Афганистана станет одной из главных. Фото: EPA Немцы боятся волны беженцев, поэтому для визита Ангелы Меркель в Москву тема Афганистана станет одной из главных. Фото: EPA
Немцы боятся волны беженцев, поэтому для визита Ангелы Меркель в Москву тема Афганистана станет одной из главных. Фото: EPA

Меркель признала, что вывод войск США и НАТО породили "эффект домино", чреватый для Европы новым кризисом беженцев. А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что РФ, США и ЕС должны сотрудничать для стабилизации обстановки в "горячей точке". В Берлине и раньше отмечали, что без Москвы невозможно разрешение региональных конфликтов. "Главной темой переговоров будет обсуждение борьбы с пандемией и актуальных международных вопросов - таких как ситуация в Афганистане и реализация Минских соглашений", - подтвердил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP
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По мнению немецкого политолога Александра Рара, Меркель не хочет остаться в истории как политик, проваливший Минские соглашения и "потерявший Россию". "Я думаю, она хочет проложить мостик для своего преемника... и завершить свое канцлерство каким-то позитивом в отношениях с РФ", - сказал эксперт на конференции МИА "Россия сегодня". Вероятно, заметное внимание будет уделено и договоренностям по газопроводу "Северный поток-2". Sueddeutsche Zeitung отмечает, что контакты Путина и Меркель за последние 20 лет стали "отдельной главой в российско-германских отношениях".

За 16 лет канцлерства Меркель совершила 19 визитов в РФ

Их первая встреча состоялась летом 2000-го - тогда будущая фрау канцлер была лидером оппозиции в бундестаге, который посетил избранный президент РФ. А с тех пор, как Меркель в 2005 году возглавила кабмин ФРГ, она побывала в России 19 раз. В прошлом году газета подсчитала, что за последние восемь лет политики провели не менее 67 телефонных разговоров. С теперь уже экс-президентом США Дональдом Трампом Меркель за три года созванивалась от силы десять раз.

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