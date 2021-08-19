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Microsoft Paint получит ночной режим и новый дизайн

Текст:   Виктория Чернышева
19.08.2021,  
18:17
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

В на странице директора по продукту Microsoft Паноса Паная в Twitter появилось видео, в котором показана новая версия графического редактора Paint для Windows 11.

Главные новшества - новое меню и панель команд; инструменты, которых не было раньше (например "Кисти" и "Буфер обмена"), "переехавшие" в другое место функции, скругленные углы, соответствующие концепции Fluent Design.

В Windows 11 будет тяжело изменить браузер по умолчанию

Кроме этого, в Paint появится ночная тема. Paint будет работать и на обычных, и на сенсорных устройствах.

технологии
Фото: Скриншот YouTube
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