Microsoft Paint получит ночной режим и новый дизайн

В на странице директора по продукту Microsoft Паноса Паная в Twitter появилось видео, в котором показана новая версия графического редактора Paint для Windows 11.

Here’s another @Windows 11 first look. This is the beautifully redesigned Paint app, coming soon to Windows Insiders. Can’t wait to see your creations! #Windows11 #WindowsInsiders pic.twitter.com/jiKyfqQFUV — Panos Panay (@panos_panay) August 18, 2021

Главные новшества - новое меню и панель команд; инструменты, которых не было раньше (например "Кисти" и "Буфер обмена"), "переехавшие" в другое место функции, скругленные углы, соответствующие концепции Fluent Design.

Кроме этого, в Paint появится ночная тема. Paint будет работать и на обычных, и на сенсорных устройствах.