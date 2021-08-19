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Текст:   Александр Проценко 
18:11 19.08.2021

Минфин: Платежи по ипотеке не должны превышать 25% семейного бюджета

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минфине РФ определили допустимый размер платежей по ипотеке - не более четверти доходов заемщика. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Михаил Котюков

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Россияне в июле взяли рекордное число кредитов наличными

"Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% семейного бюджета, определить конкретную сумму заемщики должны самостоятельно, учитывая особенности своего финансового положения, - передает РИА Новости заявление замминистра на "Ипотечном марафоне". "Примерно четвертая часть бюджета - это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше - это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет", - уточнил Котюков.

У каждой семьи есть свои особенности, отметил замминистра. "Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно", - пояснил он, отметив, что есть примеры, когда люди берут на себя слишком большие обязательства по обслуживанию ипотечного займа.

Однако Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) определяет уровень "комфортного" для обслуживания размера ипотечного платежа в одну треть от доходов заемщика. В нынешнем июле бюро подсчитало, что размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с декабрем 2020 года на 11,3% и составил 78,2 тыс. руб. "В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра", - сообщили в НБКИ.

А в данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое располагает информацией примерно о 97% российских заемщиков, фиксируется, что из-за программы льготной ипотеки и роста цен на жилье средний размер ипотечного кредита в России в июне впервые за время наблюдений превысил 3 млн руб. Это рост за год на 27%.

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