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19.08.2021 10:35
Рубрика: Общество

Минздрав рекомендует ВИЧ-инфицированным обязательно привиться от COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Вакцинацию нужно пройти вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки. Об этом заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. Он подчеркнул, что "прививка настоятельно рекомендуется".

Фото: iStock
Начинаются клинические испытания мРНК вакцины против ВИЧ

"Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), - уточнил Алексей Мазус. - Им рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ".

Это мнение, отметил главный специалист, сформировано профессиональным научно-медицинским сообществом (Национальная вирусологическая ассоциация) на основании консенсус-мнения панели экспертов. При этом учитывались механизмы действия вакцин, международный опыт применения вакцин в когорте больных ВИЧ-инфекцией, возможность экстраполяции части данных, полученных из клинических исследований исходно здоровых реципиентов вакцин, а также собственного практического опыта применения отечественных вакцин.

"Аналогичной позиции придерживается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - пациенты с ВИЧ должны быть оперативно включены в приоритетные группы вакцинации", - подчеркнул Алексей Мазус.

По его словам территориальные центры СПИД и Ассоциации НКО сейчас должны усилить разъяснительную работу среди ВИЧ-инфицированных, чтобы побудить их сделать прививку.

"Развернутые рекомендации по вакцинации будут представлены в обновленных Временных методических рекомендациях по вакцинации взрослого населения от COVID-19 Министерства здравоохранения Российской Федерации", - отметил Мазус.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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