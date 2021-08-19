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Рубрика: В мире

Минздрав Украины сообщил о выявлении редкого дирофиляриоза

Киевский центр контроля и профилактики заболеваний минздрава с начала этого года зафиксировал три случая дирофиляриоза - редкого и опасного заболевания. Данная нозология относится к группе забытых болезней.

Фото: iStock
Ученые узнали, как нейтрализовать желтолихорадочных комаров

Распространяют болезнь комары через укусы, заражая круглыми гельминтами Dirofilaria. Они поражают как животных, так и людей, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал vesti.ua.

На месте укуса комара-переносчика образуется подкожный узел, могут также возникнуть отек, покраснение или опухоль. Это заболевание характеризуется медленным развитием и длительным хроническим течением. Паразит мигрирует под кожей, а удалить его можно лишь хирургическим путем.

Для предупреждения заражения следует ставить на окна сетки, а также пользоваться средствами защиты от комаров.

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