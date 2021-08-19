Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили водой более 200 семей

Российские миротворцы продолжают оказывать помощь жителям Нагорного Карабаха. На этой неделе они обеспечили питьевой водой более 200 семей в городе Степанакерт и отдаленных районах.

"Воды уже десятый день нет. Большое вам спасибо, что сейчас привезли воду. Воды всегда не хватает, тем более летом. Живем на втором этаже, шестеро нас. Помощь всегда нужна. Большое вам спасибо за воду, и не только за воду, но и за все, - обратилась к российским военным жительница Нагорного Карабаха Алина Акопян. - Вы для нас очень многое сделали. В день один раз привозят, не хватает, тут же заканчивается. Было бы хорошо, если бы чаще привозили. Но и на том спасибо миротворцам".

За двое суток подразделения материально-технического обеспечения нашего миротворческого контингента доставили в города и села около 15 тонн питьевой воды. "Я хочу сказать, что нам было очень сложно носить воду на четвертый этаж. Ходили в парк с ведрами. В другие места, чтобы хоть как-то добыть воду. Во дворе ни разу не было водовоза. Вы пришли и привезли нам воду, большое вам спасибо. Наконец-то смогли из вашего водовоза взять воды. Я хочу, чтобы вы еще долго тут оставались", - поблагодарил миротворцев житель Степанакерта Тигран Абрамян.

В Минобороны РФ сообщили, что до завершения ремонтно-восстановительных работ на станции и прокладки трубопровода в города и районы Нагорного Карабаха наши военнослужащие будут ежедневно обеспечивать водой местных жителей. "Командованием российского миротворческого контингента принято решение в связи с обращением органов местного самоуправления города Степанакерт по обеспечению питьевой водой местного населения. Составлен график ежедневного подвоза воды. На сегодняшний день выдано около 10 тонн питьевой воды местному населению", - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владислав Демкин.

Также российские миротворцы продолжат обеспечивать безопасность при прокладке водопровода из артезианской скважины в Мартунинском районе для подачи воды жителям населенных пунктов Тагавард и Красный Базар.