Мишустин прилетел в Казахстан на переговоры с руководством республики

В среду Михаил Мишустин прилетел в Нур-Султан. По пути в Киргизию, где в четверг начнется заседание Евразийского межправительственного совета, глава российского кабмина сделал остановку в Казахстане, чтобы провести двусторонние переговоры с руководством соседней страны. Вчера состоялась беседа с премьером Аскаром Маминым, а сегодня Мишустин встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин во время встречи в аэропорту Нур-Султана. Фото: Александр Корольков

- Мы очень дорожим и дружбой, и нашими братскими союзническими отношениями с казахстанскими партнерами и искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на еще более высокий уровень, наполнить его новыми перспективными совместными проектами, - заявил российский премьер в начале переговоров с Маминым.

Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается неплохими темпами, считает он. В первом полугодии, по данным российской стороны, взаимный товарооборот вырос более чем на треть - 34 процента - и составил около 12 миллиардов долларов. До конца года показатель должен достичь 20 миллиардов.

После сложного 2020 года динамика торгово-экономических отношений восстанавливается, согласился глава правительства Казахстана, но в Нур-Султане ожидания еще выше. "При сохранении текущей динамики мы видим, что объем торговли между нашими странами в этом году может составить более 23 миллиардов долларов США, - сказал Аскар Мамин. - Для этого у нас имеются все возможности, и мы должны активно использовать весь этот потенциал".

В числе перспективных направлений для наращивания торговли Михаил Мишустин назвал горнодобывающую промышленность, энергетику, включая возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии. Он предложил поручить межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подготовку конкретных предложений.

После сложного 2020 года динамика торгово-экономических отношений восстанавливается

Премьер Мамин обратил внимание на большой потенциал проектов промышленной кооперации. Сейчас стороны реализуют их на сумму более 5,5 миллиарда долларов. Высокие ожидания от транзитного потенциала: контейнерные перевозки из Китая в Европу растут на 50 процентов. "В сфере АПК мы также отмечаем увеличение товарооборота продукции", - подчеркнул глава правительства Казахстана.

По итогам переговоров компании двух стран подписали несколько соглашений о сотрудничестве. Так, ОАО "РЖД" заключила меморандум с национальной компанией "Казахстан темир жолы" в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом. "Башкирская содовая компания" и казахстанский "Каустик" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.

Михаил Мишустин особо выделил такой аспект сотрудничества стран, как совместная борьба с COVID-19. С начала года в Караганде произвели пять миллионов доз российской вакцины "Спутник V".

И еще премьер поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение в этой стране к русскому языку. "Русский язык в Казахстане имеет статус официального, - напомнил Мишустин. - Он является ключевым инструментом и межгосударственного, и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей между нашими людьми, семьями".

Бонус за здоровье: есть шанс получить 100 тысяч рублей за прививку

Правительство РФ утвердило правила розыгрыша денежных призов между вакцинированными от COVID-19. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

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