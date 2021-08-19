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19.08.2021 02:20
Рубрика: Власть

Мишустин прилетел в Казахстан на переговоры с руководством республики

Текст: Владимир Кузьмин (Нур-Султан)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
В среду Михаил Мишустин прилетел в Нур-Султан. По пути в Киргизию, где в четверг начнется заседание Евразийского межправительственного совета, глава российского кабмина сделал остановку в Казахстане, чтобы провести двусторонние переговоры с руководством соседней страны. Вчера состоялась беседа с премьером Аскаром Маминым, а сегодня Мишустин встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым.
Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин во время встречи в аэропорту Нур-Султана. Фото: Александр Корольков Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин во время встречи в аэропорту Нур-Султана. Фото: Александр Корольков
Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин во время встречи в аэропорту Нур-Султана. Фото: Александр Корольков

- Мы очень дорожим и дружбой, и нашими братскими союзническими отношениями с казахстанскими партнерами и искренне заинтересованы в том, чтобы вывести наше сотрудничество на еще более высокий уровень, наполнить его новыми перспективными совместными проектами, - заявил российский премьер в начале переговоров с Маминым.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается неплохими темпами, считает он. В первом полугодии, по данным российской стороны, взаимный товарооборот вырос более чем на треть - 34 процента - и составил около 12 миллиардов долларов. До конца года показатель должен достичь 20 миллиардов.

После сложного 2020 года динамика торгово-экономических отношений восстанавливается, согласился глава правительства Казахстана, но в Нур-Султане ожидания еще выше. "При сохранении текущей динамики мы видим, что объем торговли между нашими странами в этом году может составить более 23 миллиардов долларов США, - сказал Аскар Мамин. - Для этого у нас имеются все возможности, и мы должны активно использовать весь этот потенциал".

В числе перспективных направлений для наращивания торговли Михаил Мишустин назвал горнодобывающую промышленность, энергетику, включая возобновляемые источники энергии и мирный атом, информационно-коммуникационные технологии. Он предложил поручить межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подготовку конкретных предложений.

После сложного 2020 года динамика торгово-экономических отношений восстанавливается

Премьер Мамин обратил внимание на большой потенциал проектов промышленной кооперации. Сейчас стороны реализуют их на сумму более 5,5 миллиарда долларов. Высокие ожидания от транзитного потенциала: контейнерные перевозки из Китая в Европу растут на 50 процентов. "В сфере АПК мы также отмечаем увеличение товарооборота продукции", - подчеркнул глава правительства Казахстана.

По итогам переговоров компании двух стран подписали несколько соглашений о сотрудничестве. Так, ОАО "РЖД" заключила меморандум с национальной компанией "Казахстан темир жолы" в области организации перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом. "Башкирская содовая компания" и казахстанский "Каустик" подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.

Михаил Мишустин особо выделил такой аспект сотрудничества стран, как совместная борьба с COVID-19. С начала года в Караганде произвели пять миллионов доз российской вакцины "Спутник V".

И еще премьер поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение в этой стране к русскому языку. "Русский язык в Казахстане имеет статус официального, - напомнил Мишустин. - Он является ключевым инструментом и межгосударственного, и межнационального общения, способствует укреплению наших многоплановых связей между нашими людьми, семьями".

Бонус за здоровье: есть шанс получить 100 тысяч рублей за прививку

Правительство РФ утвердило правила розыгрыша денежных призов между вакцинированными от COVID-19. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

В лотерее примут участие граждане старше 18 лет. Она пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Выбирать победителей будут из всех, кто участвовал в вакцинации до момента проведения розыгрыша. Из списка всех участников компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки, дважды определит счастливчиков.

Оператором лотереи назначено акционерное общество "Гознак". Розыгрыш призов будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют там же и в СМИ. Информация о призе также станет доступна в личном кабинете гражданина на портале госуслуг и направлена победителю посредством push-уведомления. Для получения уведомления необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на этом портале. Чтобы получить приз, потребуется не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на госуслугах указать номер своей банковской карты "Мир". После подтверждения банковских реквизитов деньги автоматически поступят на счет победителя.

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