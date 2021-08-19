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19.08.2021 08:50
Рубрика: Экономика

Мошенники обманывают ипотечников, маскируясь под сайты органов власти

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обнаружена схема мошенничества, от которой рискуют пострадать россияне, оформляющие сделки с недвижимостью. На фоне ипотечного бума злоумышленники создают сайты, похожие на порталы органов государственной власти, рассказал директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

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Схема обмана очень проста: жертва заходит на сайт, который очень похож на портал госуслуг, вводит адрес участка, а потом ему предлагается оплатить нужные услуги, например выписки из единого государственного реестра недвижимости через электронный кошелек. Документы обещают прислать на электронную почту. "Стоимость услуг" может быть различной - от 125 рублей до 14 тысяч.

Как рассказал Волошин, сотрудники BI.ZONE обнаружили 234 мошеннических сайта, притворяющихся органами государственной власти, на которых предлагается получить выписки из единого государственного реестра недвижимости, единого государственного реестра прав и кадастрового паспорта. Регистрация таких сайтов началась еще в октябре прошлого года.

"Согласно нашим данным, регистрация подобных сайтов началась еще в 2020 году: в октябре зарегистрировали 65 доменов, еще 50 появились в ноябре, а с мая по июль 2021 года мы обнаружили 34 ресурса", - рассказал Волошин РИА Новости.

Он призвал граждан внимательно следить за названием сайта в адресной строке: при открытии ссылки обязателен префикс HTTPS, ресурс должен открываться без ошибок и предупреждений о безопасности. Также стоит обратить внимание на орфографические ошибки на сайте - это тоже может быть признаком фишинга. Лучше не доверять ссылкам из контекстной рекламы - порой злоумышленники покупают места в верхних строчках поисковой выдачи.

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