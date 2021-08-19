На фестивале "Дым над водой" выступит Бутусов, "АукцЫон" и другие звезды

Этот уникальный open-air, полное название которого "Дым над водой. От классики до рока"-2021 пройдет с 21 по 22 августа - снова в городе Гатчина под Санкт-Петербургом. Но уже по другим правилам и с соблюдением всех норм безопасности.

Среди участников двухдневного фестиваля классики и рока Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы "ЧайФ", Стас Намин, "АукцЫон" и Вячеслав Бутусов, который на этот раз выступит с симфоническим оркестром. Собственно, главная идея этого open-air, который состоится на фоне живописной природы и озера в Туутари-Парке - объединить на одной сцене мировых звезд классики и знаменитых исполнителей рока.

Именно таким его задумал четыре года назад руководитель Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков.

В субботу, 21 августа, именно эти классические музыканты станут главными действующими лицами open-air. А в разных сетах спеть или сыграть с ними на сцене будут выходить звезды оперной музыки (чьи имена пока не разглашаются), а также знаменитые рокеры с электрогитарами. Уже известно, что споют и несколько солистов Мариинского театра. Причем, состоятся и баттлы между оперными певцами (сродни с теми, что четыре года назад были популярны у рэперов), что конечно, тоже добавит действию драйва, зрелищности, яркости и интриги.

А воскресенье, 22 августа, будет посвящено празднованию 40-летия Ленинградского рок-клуба. И вместе с симфоническими музыкантами будут выходить уже его звезды.

Еще из сюрпризов: Бутусов, Шахрин и Намин впервые представят на фестивале сделанные ими симфонические аранжировки своих любимых авторских хитов.

Кстати

"Дым над водой" или Smoke On the Water группы Deep Purple - одна из самых известных рок-песен в мире. Музыканты сочинили и записали ее для альбома Machine Head 1972 года, как раз увидев дым над швейцарским озером Монтрё, после пожара. Теперь свой "Дым над водой" есть и под Санкт-Петербургом.

Важно

Вход на фестиваль, что тоже приятно - бесплатный. Но надо предварительно зарегистрироваться на его сайте. И иметь справку о вакцинации или отрицательный ПЦР тест, сделанный не больше, чем за 72 часа до начала мероприятия.