На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию техсистем

Необходимость замены одного из элементов генератора на первом энергоблоке белорусской атомной электростанции в Островце подтвердили эксперты, участвовавшие в ревизии оборудования и технологических систем после срабатывания месяц назад системы его защиты. Об этом информирует в четверг официальный Telegram-канал Минэнерго РБ, уточняя, что уже проводятся необходимые работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя.

По завершении ремонтных операций, добавили в ведомстве, на блоке будут организованы дополнительные испытания и диагностика оборудования и систем турбогенератора, после чего блок включат в сеть.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", энергоблок белорусской АЭС в Гродненской области был отключен от сети автоматической защитой генератора 12 июля. Тогда, комментируя сложившуюся на станции ситуацию, в отраслевом ведомстве пояснили, что в "соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки". И все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне БелАЭС, подтвердили, что радиационная обстановка в районе первенца ядерной энергетики "остается стабильной". А данные, которые обновляются каждые десять минут, дают представления специалистам не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе".

Кстати, по словам представителя отраслевого министерства, в районе размещения БелАЭС еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмируют эксперты.

Остается напомнить, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности.